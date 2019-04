Mandag formiddag døde en 30 år gammel mann i en fallulykke i Kjøsterudjuvet på Åssiden.

– Det er ikke noe som tyder på noe annet enn at det har vært et uhell eller en ulykke. Det er ikke noen mistanke om noe straffbart på toppen der. Bildet som tegner seg er at det var et uhell, sier etterforskningsleder Jan Henrik Håkestad ved Drammen politistasjon til Dagsavisen Fremtiden.

Mannen skal ha falt ned fra en av de høyeste og bratteste fjellsidene i juvet, 400-500 meter oppover fra brua der juvet ender. Mannen falt ned fra østsiden av juvet, skriver Drammens Tidende.

– Det er foretatt noen samtaler med folk som var sammen med ham. Det har vært flere mennesker der. De har vært veldig preget, men det er ikke noe som tyder på at noe straffbart har skjedd, sier Håkestad.

Likundersøkelse

Han understreker at det fremdeles gjenstår en del av etterforskningen.

– En sakkyndig likundersøkelse blir gjort. Vi får se om det kan gi noe mer informasjon, sier han.

Politiet har også foretatt undersøkelser på ulykkesstedet.

Håkestad vil ikke mene noe om hvorvidt det bør gjøres mer for å sikre områdene rundt det 1.300 meter lange juvet med opptil 60 meter høye stupbratte fjellvegger.

– Det er nok mange skrenter som kunne vært sikret, men det får andre mene noe om, sier han.

DNT vil ikke ha sikring

Leder i DNT Drammen og Omegn, Simon Torgersen, har derimot en klar mening om det.

– Vi mener ikke at det bør gjennomføres sikringstiltak i slike områder. Man klarer ikke å unngå slike hendelser 100 prosent. Det er en urolig tragisk hendelse vi gjerne skulle vært foruten, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Han understreker at han selv aldri har hørt om ulykker i Kjøsterudjuvet tidligere.

– Vi har så vidt jeg kan huske ikke fått noen meldinger om at det bør gjennomføres sikring der. Det er nå en gang slik at det rundt omkring i norsk natur finnes mange muligheter for å skade seg. Sikringstiltak vil forringe naturen i stor grad. Det er feil måte å angripe problemet. Det viktige er at folk er observante på tur og at de får trening og opplæring, sier Torgersen.

Les også: Døde etter fall i Kjøsterudjuvet