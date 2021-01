Mistenker britisk mutasjon i Øvre Eiker – smittet drammenser er nærkontakt

Øvre Eiker kommune meldte tirsdag at tre innbyggere trolig er smittet av det britiske muterte viruset. En av de smittede har en nærkontakt fra Nordre Follo med bekreftet smitte.

Samme dag er det klart at en koronasmittet drammenser er nærkontakt til et av smittetilfellene i Øvre Eiker. Det melder Drammens Tidende.

Smittevernoverlege Einar Sagberg opplyser til Drammens Tidende at de har sendt prøver av koronasmitten til Folkehelseinstituttet, for å teste om drammenseren er smittet av den muterte koronavarianten.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden smitten ble påvist, og ifølge smittevernoverlege Sagberg, har de god oversikt over nærkontakter. Han understreker også at det ikke er noe som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd av den britiske virusvarianten i Drammen kommune.