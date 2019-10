Hvem: Glenn Morten Pedersen (35)

Hva: Vant i helgen European Champions Cup i bowling i Tyrkia, etter tidligere i år å ha vunnet NM. Representerer Drammen Tigers bowlingklubb, og har totalt ni medaljer i EM og VM i bowling.

– Gratulerer med seieren i European Champions Cup i helgen som gikk.

– Takk for det. Jeg er kjempefornøyd over å ha sikret meg min første individuelle medalje etter mange års prøvelser. Det er utrolig gøy, og jeg er veldig glad for å ha vunnet også individuelt gull.

– Blir det riktig å titulere deg som europamester, eller hva skiller ECC fra et tradisjonelt EM?

– I ECC er det bare den som har vunnet det nasjonale mesterskapet som får lov til å delta, mens det i EM er opp til seks deltakere per nasjon. De fleste jeg konkurrerte med nå er også med i EM, men jeg tar imot tittelen europamester.

– Hva verdsettes høyest?

– Det kommer nok litt an på hvem du spør. Jeg har vunnet gull for lag under EM, og nå ECC-gull individuelt. Jeg setter denne seieren veldig høyt, ettersom det har vært en lang vei hit.

– Mange forbinder bowling med pizza, øl og lørdager på byen, men det er vel neppe slik du har blitt så god?

– Hehe, nei. Det ligger ekstremt mye arbeid bak, men bowling blir som du sier forbundet med pizza, øl og lørdager uten at folk tar sporten så seriøst. Det er litt kjedelig for oss som holder på med dette at sporten har fått det stempelet, da det ligger så mye mer bak. Jeg skulle gjerne tatt alle med på et mesterskap, slik at de som sier at bowling er enkelt kunne fått svelget de ordene.

– Hehe, du mener det ikke er så lett som det ser ut altså?

– Ja, det vil jeg si. I mesterskap spiller du gjerne i fem-seks timer i strekk, inkludert ventetida. Det går både på det fysiske, men spesielt det mentale å være skjerpet og fokusert gjennom hele den tida og levere gode kast hver eneste gang. Det blir mange runder med bowling gjennom dagen, og for å vinne må du være på topp i hver eneste kamp og hver eneste serie. Det er i hvert fall mye mer avansert enn det folk tror.

– Hvordan trener du gjennom uka?

– I klubben min nå, Drammen Tigers, har vi én felles trening i uka. I tillegg er det egentrening utenom, både i bowling, men også fysisk. Det går både på kondisjon og utholdenhet, da det er viktigere å være mentalt utholdende enn fysisk, siden det ikke nødvendigvis er den sterkeste som vinner.

– Hvordan feirer man en sånn seier?

– Det ble feiret på banketten i Tyrkia etterpå da, også var jeg og hilste på alle i bowlingmiljøet etter jeg kom hjem mandag. Men det har ikke blitt så veldig mye feiring egentlig.

– Du ble kanskje ikke løpt i senk av verken presse eller fans da du landet på flyplassen heller da?

– Hehe, nei. Jeg fikk gå ganske ubemerket gjennom flyplassen ja. Det er dessverre ikke den helt store medieoppmerksomheten rundt bowlingen. Det gjør at det blir vanskelig å få sponsorer og virkelig satse, men jeg har fått mange gratulasjoner på telefonen og i sosiale medier. Det setter jeg veldig stor pris på.

– Hva blir det neste nå?

– Nå starter ligakampene opp igjen neste helg, der Drammen rykket opp igjen til Eliteserien i år. Så blir det Europatour-turnering i Danmark 7. november, og World Tour-turnering i Indonesia den 14. november.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tålmodigheten min for å lese bøker er lik null, så jeg har vel aldri lest en bok i mitt liv. Så der må jeg si ingen.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Å holde på med en sport jeg elsker, og ha familie og venner rundt meg.

– Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har drevet med bowling hele livet, og da jeg vokste opp var det Tore Torgersen som var den store helten. Etter at han var ferdig som proff i USA har jeg blitt godt kjent med han gjennom landslaget, og han er nå blitt som en storebror for meg.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har et temperament som kan ta litt overhånd hvis ting ikke går helt min vei på bowlingbanen.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer egentlig ikke, men det måtte i så fall vært at jeg burde holdt litt mer fast ved skolen, og ikke droppet ut som 16-åring for å satse fulltid på bowling.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har vært United-supporter i alle årene jeg kunne huske, så det hadde vært gøy å snakke med Ole Gunnar Solskjær om karrieren hans.

