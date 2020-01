Brudd i skinnene inne i Lieråstunnelen skapte store problemer, spesielt for et tog med passasjerer som ble stående stille i tunnelen i en time, skriver Drammens Tidende fredag kveld.

– Det vi har fått beskjed om er feil på spor i tunnelen. Usikker på hva som har skjedd, og nå har vi heller ikke strøm, så derfor står vi her mellom Asker og Drammen uten foreløpig å komme oss noen steder, sa konduktør Hege Aasen til avisa rett før klokken 21 fredag. 25 minutter senere meldte pressevakt i Vy Nina Schage at toget var ute av tunnelen – og ble kjørt tilbake til Drammen stasjon.

Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen på Drammenbanen og Askerbanen, men det er uklart hvor lang tid dette vil ta. Det var varslet ny oppdatering om situasjonen fredag kveld klokken 23, og da kunne Bane Nor opplyse at trafikken var i gang igjen, men at forsinkelser må påregnes.

Regiontoget mellom Oslo og Bergen, Flytoget og en rekke lokaltog ble berørt av feilen.

Torsdag var det full stans mellom Skøyen og Sandvika på samme togstrekning etter at et tog rev ned en kjøreledning ved Lysaker.

Strekningen ble åpnet for trafikk i 2-tiden natt til fredag.