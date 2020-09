– Jeg mener NRK har gjort norske muslimer og det norske samfunnet en stor tjeneste, med sin journalistikk, ved å avkle og avsløre Sian på den måten som Fredrik Solvang gjorde det i Debatten-programmet, sa Dagen-redaktør og medlem i Kringkastingsrådet under møtet torsdag. Tema var den omstridte Debatten-sendingen på NRK 3. september, der Fredrik Solvang intervjuet Sian-leder Lars Thorsen. I alt 35 klager kom inn.

Ikke siden okkupasjonen

Noen klagere mente Sian ikke burde blitt invitert i det hele tatt, andre at det mest kritikkverdige var at en offensiv Solvang forsøkte å få Thorsen til å navngi de norske muslimene han ville deportere ut av landet. Men Selbekk syns dette var helt på sin plass:

– Jeg mener det har vært et problem de siste månedene at Sian har fått lov til å framstå som en slags ytringsfrihetshelt hos mange. De har blitt sett på som noen litt rabiate, radikaliserte innvandringsmotstandere, sa Selbekk.

– Det Solvang gjorde gjennom sin dyktige journalistikk, var å totalt avkle denne gruppa. Sian står igjen som gruppe nummer to i norgeshistorien, som ønsker å deportere mennesker fra riket på religiøst og etnisk grunnlag. Sist gang det var på dagsordenen, var i 1942. Da var Norge okkupert av nazistene, og da ønsket også norske nazister å deportere en folkegruppe på etnisk og religiøst grunnlag. Dette klarte NRK å få fram. Etter min mening er dette norsk journalistikk på sitt beste, sa Selbekk.

Blir ikke gjenganger

Selbekk mente dermed at det var riktig av NRK å invitere Sians leder Lars Thorsen til Debatten 3. september, og her hadde han det store flertallet med seg i Kringkastingsrådets digitale møte i går. NRKs redaktør Lars Magnus Berge sto også fast på at det var en riktig journalistisk vurdering.

– Men Sian kommer ikke til å bli en gjenganger i Debattens sendinger, understreket Berge.

– Vondt å se på

Selbekk var ellers den som var tydeligst på at det også var riktig å be Thorsen navngi norske muslimer han vil sende ut av landet. Dagsavisen skrev i går om Lena Larsen, som ble navngitt som en Sian vil deportere. Rådsmedlem Kathrine Kleveland syns navngivningen var «krevende».

– Dette var vondt å se på, sa hun, men syns likevel sendingen var godt håndtert av NRK.

Burde beklage

Rådsmedlem Bushra Ishaq var den klareste kritikeren av NRKs Sian-intervju, særlig fordi Thorsen bare fikk programlederen som motdebattant. Hun var ikke enig i at Solvang har gjort norske muslimer en stor tjeneste. Tvert imot:

– NRK står for en linje der de ønsker å gi 13 minutter til en aktør som truer enkelte menneskers og en gruppes eksistens – uten tanker for konsekvenser for denne gruppen, sa Ishaq.

– NRK tar ikke innover seg den virkeligheten man skaper for disse menneskene som man navngir, som kanskje ikke tør gå ut av sitt eget hjem, sa hun, og ga uttrykk for at hun fryktet for sikkerheten til Lena Larsen og andre. Hun understreket også betydningen av at politikere som mottar trusler har et nettverk rundt seg, mens vanlige mennesker ikke har det.

– NRK burde beklage offentlig til disse menneskene, sa Ishaq, som også var redd for at Debatten-sendingen kan svekke tilliten norske muslimer har til NRK.

– NRK har en overdreven selvtillit og tro på seg sjøl og egen programleder, når man mener han holder som motdebattant, sa Ishaq, som mener NRK burde klart å skaffe en motdebattant til Thorsen.

Kringskastingsrådets leder Julie Brodtkorb oppsummerte behandlingen slik:

– Jeg hører et flertall i rådet som sier at det var helt riktig å invitere Sian inn i Debatten. Men jeg hører også et flertall som ber dere tenke nøye igjennom det som skjedde med bruk av navn, sa Brodtkorb, og oppfordret NRK til å tenke ekstra godt igjennom følgene slik navngiving gjør med vanlige menneskers hverdagsliv.

– Særlig når dette gjelder en gruppe som fra før er tøft presset, sa Brodtkorb.