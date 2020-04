Mener regjeringen har vært for sent ute med krisehjelpen

– Når myndighetene bestemmer at vi må stenge dørene til det som er vår inntektskilde, så må de faktisk også skjønne at vi trenger hjelp fra dag én, tordner Tony Holte Fagermo.

Han driver Starlight Tattoo Studio i Øvre Storgate i Drammen sammen med kona Jeanett Holte Fagermo. De er begge tatovører - med hvert sitt enkeltmannsforetak. Slik har også de to andre tatovørene som jobber i salongen innrettet seg.

Tony Holte Fagermo har vært helfrelst på tatoveringer siden han første gang fikk se en som fireåring. I Drammen har han drevet sitt Starlight Tattoo Studio siden 1992. Foto: Pernille Vestengen

Tony Holte Fagermo var i sin tid den første som drev en godkjent og lovlig tatoveringssalong i Norge, og har tatovert profesjonelt siden 80-tallet. Til Drammen kom han i 1992. Da hadde han neppe sett for seg at en pandemi var det som skulle komme til å true bedriften han bygde opp.

Vurderte å selge gitarene

12. mars var Starlight Tattoo en av landets mange bedrifter som ble pålagt å stenge av smittevernhensyn. I forrige uke henvendte Holte Fagermo seg til Nav for å få vite hvordan de skulle gå fram for å kunne betale løpende utgifter og regninger - både privat og for bedriften.

Ifølge ham ventet han i telefonkø i nærmere en time totalt, men etter samtaler med flere Nav-ansatte ved det sentrale kontaktsenteret, var han ikke blitt stort klokere. Det eneste de kunne råde ham til var å søke om sosialhjelp hvis nøden ble stor, og han ble fortalt at det ikke ble stilt like strenge krav til salg av eiendeler for næringsdrivende som hadde blitt pålagt å stenge, før de kunne tilkjennes sosialstønad.

Men nå var det først og fremst bedriftens faste utgifter som bekymret Holte Fagermo da, og dette ligger ikke innenfor Navs mandat.

– Heldigvis hadde vi litt sparepenger, og det er dette vi har levd av siden vi måtte stenge. Jeg har også tenkt at hvis dette trakk ut så ville jeg bli nødt til å selge unna ting, som myntsamlingen min - eller alle gitarene som jeg har samlet på i snart en mannsalder. Heldigvis er vi ikke der ennå, men man må jo ta høyde for at det kan skje, sier Holte Fagermo.

En måned uten inntekt

Torsdag kveld la så regjeringen fram sin siste krisepakke, og det ser nå ut til at Starlight Tattoo vil kunne få kompensert for 90 prosent av den tapte omsetningen - slik at de løpende utgiftene blir betalt. Sannsynligvis åpnes portalen der man kan søke om kompensasjon 17. april - det vil si over en måned etter at myndighetene påla bedriftene å stenge.

– Dette er vel og bra det, men samtidig må vi fortsatt klare oss på veldig lite til over påsken. Det blir ikke noe særlig til påskeegg i år kan du si, påpeker Jeanett Holte Fagermo.

Mannen hennes synes det er skammelig at denne kontanthjelpen kommer så sent, og skulle helst sett at Norge fulgte Danmarks eksempel.

– De danske myndighetene gikk jo tidlig ut med at de ville sørge for permittertes lønninger og bedriftenes tap på grunn av koronakrisen. Så fikk man i ettertid vurdere om noen hadde fått penger de ikke hadde krav på det. Her gjør man motsatt, og skyver ting foran seg så lenge det går. De sier nå at man skal kunne søke kompensasjon 17. april, men ingen kan si for sikkert når pengene faktisk kommer. Nå skal denne ordningen også først godkjennes av Stortinget og ESA, så jeg tror vel ikke helt på dette før jeg har penga på konto. Og hva med de bedriftene som allerede har gått konkurs på grunn av alt dette? Skal ikke myndighetene gjøre noe for dem, spør Tony Holte Fagermo.

Ny situasjon for alle

Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen, sier de er godt kjent med at mange bedrifter har måttet klare seg lenge uten inntekter.

– Vi ser at dette tar tid, men vi skal samtidig huske at denne situasjonen er ny for oss alle. Nå er det ikke så mye vi kan gjøre med hensyn til de sentrale myndighetene, men vi prøver å bruke alle de kanalene vi har til å formidle hvordan virkeligheten er der ute og til å gi informasjon. Jeg har inntrykk av at både den lokale administrasjonen, og den sentrale, er godt kjent med situasjonen.

Cecilie Bjørgan Brunsell i Næringsforeningen i Drammensregionen mener vi må stole på at sentrale myndigheter jobber så fort de kan. Foto: Katrine Strøm.

Brunsell sitter ikke med noen oversikt over næringsdrivende som allerede har måttet gi opp som en følge av koronakrisen, men forteller at hun er kjent med at det er noen av dem.

– Vi har jo daglig kontakt med svært mange av våre medlemmer. Vår primæroppgave er å være et samlingspunkt for næringslivet og å samle og formidle informasjon. Dette blir nok en spesiell påske for mange, men vi skal tross alt være glade for at vi bor i Norge - og stole på at våre sentrale myndigheter jobber så fort som over hodet mulig for å få på plass tiltak til beste for næringslivet, konstaterer Brunsell.

