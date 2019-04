– Helgheim er fanebærer av høyrepopulistisk politikk. Tenk at du som stortingsrepresentant som bor i en by med over 30 prosent med flerkulturell bakgrunn sier at du ikke kan si noe positivt om innvandring, sier Masud Gharakhani om sin tidligere kollega i Drammen bystyre, Jon Helgheim (Frp). Det var i et intervju om sin støtte til nettstedet Resett at Helgheim uttalte til Dagsavisen Fremtiden at det skal svært mye til å finne noe som helst positivt med innvandring.

– Desperat

Gharahkhani tror både hjembyen Drammen og det norske storsamfunnet ville vært et helt annet sted uten innvandring og nordmenn med flerkulturell bakgrunn som utfører en stor andel av oppgavene i flere sektorer og bransjer.

– Hva med alle de med flerkulturell bakgrunn som jobber på sykehuset og sykehjemmene våre som sørger for at vi får nødvendig helsehjelp og tar vare på de eldre? De som pusser opp husene våre? De som tar vare på barna våre i barnehagene og på skolene? Hva med de som kjører bussene og taxiene?, spør

Gharahkhani og tror timingen på utspillet skyldes det kommende Frp-landsmøtet.

– Helgheim og resten av Frp-gjengen er desperate. Arbeiderpartiet har som eneste politiske parti i Norge gått gjennom innvandring og integreringspolitikken i Norge, og lagt frem helhetlig politikk der vi tar eierskap. Det betyr løsninger som sikrer en forutsigbar og rettferdig innvandring til Norge, løsninger som møter motstand fra Venstre, Krf og Høyre som mener vi er for strenge på asylpolitikken, sier Aps innvandringspolitiske talsperson.

Tror uenigheten er størst internt

Et programutvalg han ledet har konkludert med at partiet framover vil prioritere kvoteflyktninger for å ha kontroll på antallet som kommer. Målet er å lykkes med integreringen fra start.

– Den store uenigheten i innvandringspolitikken i dag, er internt i Høyre-regjeringen, påpeker han, og etterlyser konkrete grep for integrering fra Høyre og Frp.

På det området har hans parti foreslått at kvoteflyktninger skal i gang med norskundervisning før de kommer til Norge, at det stilles strengere integreringskrav for kommuner som skal bosette nye flyktninger, at kontantstøtten fjernes og at det brukes større økonomiske muskler til områdesatsing for bydeler med store levekårutfordringer, med Fjell i Drammen og Groruddalen i Oslo som fremste eksempler.



– Utfordringene med integrering må møtes med politikk, ikke tom retorikk, sier Masud Gharahkhani.

