150 personer og rundt 40 helsepersonell fikk sin første koronavaksine i løpet av torsdag i Drammen.

Som i resten av landet er det prioritert helsepersonell og de eldste drammenserne som har fått vaksinen først. Fra før har beboere på sykehjem i kommunen fått første dose med vaksinen.

Det er korte tidsfrister og de vaksineansvarlige i Drammen vet ikke når de får neste runde med vaksiner. Tildelingen for uke fire er gjort, men når vaksinene blir levert til Drammen er usikkert.

– Vi får beskjed minimum fem dager før vaksinene leveres, sier Kristina Vejlgaard, koordinator for koroavaksineringen.

Med fem dagers varsel sier det seg selv at kommunen ikke kan gi innbyggerne beskjed i veldig god tid. Det appelleres til at folk heller rydder i sin kalender for å få dette til.

Drammen kommune får tildelt i overkant av 800 koronavaksiner i uke fire. Halvparten av dette vil gå til andre dose for beboere på sykehjem, resterende går til innbyggere over 85 år og prioritert helsepersonell.

Sten Petter Aamodt, beredskapssjef i Drammen kommune. Foto: Drammen kommune

Frarådet bruk

Før massevaksineringen gikk i gang, stilte Drammen Idrettsråd seg hoderystende til at Drammenshallen skal brukes til massevaksinering.

Akkurat nå er det forbudt å trene i hallen, men Idrettsrådet viser til at vaksinasjonen vil vare lenger enn dette forbudet. Til Drammens Tidende ba Per Burud, leder for Drammen Idrettsråd, innstendig om at barn og unge får ha hallen i fred.

– Vi ber på det aller, aller sterkeste kommunen til ikke å stenge idrettsanlegg til bruk i et vaksinasjonsprogram. Det må da stå ledige lokaler som kan brukes?

– Trygge på at stedet egner seg

Sten Petter Aamodt, beredskapssjef i Drammen kommune, sier det er beklagelig at de tar plassen fra barn og unge.

– Det er viktige hensyn som må settes opp mot hverandre, men vi gjør det vi kan for å holde hallene åpne så mye som mulig, og ser på alternativer når vaksinering foregår.

Når mange hundre mennesker skal vaksineres i løpet av kort tid, stilles det krav til tilgjengelig plass i lokalene, og at teknikken fungerer.

I høst ble Drammenshallen brukt til å vaksinere Drammens befolkning mot sesonginfluensa, og erfaringene kommunen gjorde seg da, drar de nytte av under koronavaksineringen.

– Vi har ikke hatt ønsker om å gå inn på alternative vaksinasjonssteder, fordi det blir større usikkerhet rundt ting som må virke. Kommunens eget sikre nett er et eksempel, sier beredskapssjefen.

– Så her er vi trygge på at ting fungerer og at stedet egner seg.

Samfunnshuset i Mjøndalen har blitt brukt både til influensavaksine og som sted for kommunale møter, og i Svelvik brukes Ebbestadhallen.