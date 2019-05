"Mamma går nesten på veggene av Gastromat-mangel, så bra om dere får fart på dette snart!", lyder et av de mange desperate innleggene på Facebook.

En annen følger forteller om den store lykken han følte, da han skulle innvie campingvogna for sommeren - og fant en nesten full boks i kjøkkenskapet.

"Steik kor deiligt det var å kjenne gastromatsmaken på tunga etter fleire veker uten, med harde gastromat abstinenser", melder en kar som endelig hadde fått tak i en boks.

Når du søker på "gastromat" på finn.no får du rundt 600 treff. Prisen på en full boks ser for tiden ut til å ligge på rundt tusenlappen, selv om enkelte spøkefugler annonserer det høyt savnede krydderet til salgs for astronomiske summer.

Unik maskin

Det var TV2 som, for en snau uke siden, først rapporterte om Gastromat- tørken. Til tv2.no forteller styreformann i Gastromat AS Lars Kvan at produksjonsstoppen skyldes en havarert produksjonsmaskin, som det kreves spisskompetanse for å få liv i igjen.

Maskinen skal ha brutt sammen kort tid etter nyttår, og siste innlegg fra produsentene selv ble lagt ut rett før påske: "Vil bare oppdatere dere på situasjonen med maskinhavariet på produksjonsmaskinen vår. Den må dessverre bygges nesten ny, og dette tar tid. (maskinen er unik for oss, og det finnes bare en). Vi har ingen dato ennå for når vi er oppe og går igjen, men håper det ikke vil ta for lang tid. Vi oppdaterer dere her når vi vet noe nytt."

Kanskje i juni

Da TV2s utsendte besøkte fabrikken i Sande mandag forklarte eierne Tove og Knut Nilssen at det var varmelementene på det spesielle karet - der ingrediensene kokes ihop - som har gått i stykker.

Og nå hadde også forhandlerne i Tyskland gått tomme.

Til tross for mange henvendelser daglig - og tilsendte sanger, dikt og limericker, turte imidlertid ikke ekteparet å love noe med hensyn til når produksjonen kunne være i gang igjen. De anslo at det kunne ta fra fire til åtte uker - hvis de var heldige.

Ved normal produksjon sender sandefabrikken ut rundt 500.000 bokser Gastromat i året.