Det var Medier24 som skrev at Real Sociedad nekter VG å snakke med Martin Ødegaard og knytter det til artiklene om farens avtaler med Real Madrid.

«Boikott på grunn av kritisk journalistikk er svært ugreit», skrev VG-kommentator Leif Welhaven på Twitter. Det er i et svar på den meldingen at Ødegaard går i rette med framstillingen av at det er en boikott.

– Boikott? Vanlig praksis er at to-tre spillere møter i mixed zone etter kamp. Jeg ble valgt ut etter kampene mot Mallorca og Atlético Madrid. Siden det har jeg kun gjort intervjuer med rettighetshavere, noe jeg er pålagt, skriver Ødegaard i et langt innlegg.

Svarer nesten alltid nei

Han skriver at han stilte opp for VG som vanlig på forrige landslagssamling han var med på, og at det er mange flere enn VG som har fått nei til intervjuforespørsler den siste tiden.

– Forespørsler hvor jeg kan velge helt fritt, og det ikke styres av interesse fra klubb, landslag etc., svarer jeg nesten alltid nei på, både til VG og andre. Av to grunner: Jeg liker ikke å gjøre intervjuer, og jeg synes det skrives mer enn nok om meg.

I september og senere utover høsten publiserte VG flere artikler som beskrev hvordan Hans Erik Ødegaard sikret seg en avtale verdt mange millioner kroner i forbindelse med at sønnen signerte for Real Madrid i 2015. Hans Erik Ødegaard har ikke kommentert innholdet i sakene.

– Stjålne dokumenter

Men i den samme twitter-meldingen tar sønnen bladet fra munnen og skriver at VG «publiserer stjålne, private og høyst konfidensielle dokumenter», som han mener ikke har noe i offentligheten å gjøre.

VGs sportssjef Eirik Borud svarer i en epost til NTB at VG, sammen med en rekke andre europeiske aviser, har satt søkelys på internasjonal fotball med mål om å avdekke kritikkverdige forhold.

– Vi mener det opplagt har stor offentlig interesse å vise fram pengestrømmene rundt overgangene til Norges kanskje største internasjonale fotballprofil, skriver Borud.

Avviser boikott

Mens VG fikk intervjue Martin Ødegaard før den første saken ble publisert, har det vært kun avslag etter avsløringene. «Det er klubbens avgjørelse å ikke la spilleren snakke med medier som kritiserer dem eller familiene deres», skriver en ikke navngitt pressemedarbeider i Real Sociedad til Medier24.

Ødegaard skriver på Twitter at artiklene har gitt ham mindre lyst til å stille opp for VG utover obligatoriske presseaktiviteter, men han avviser at han boikotter avisen.