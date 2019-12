Studenter ved Politihøyskolen (PHS), ansatte, tillitsvalgte, politifolk fra politidistriktene på Østlandet, og særorganer som PST, IKT og sikkerhetstjenesten er ventet å delta i markeringen.

Bekymret

De er bekymret for den videre politiutdannelsen, samt at de sterke og robuste fagmiljøene ved Politihøgskolen vil forvitre.

– Vi vil markere utenfor Stortinget den 16. desember fra klokken 13.30, fordi vi mener at regjeringen ikke har fulgt de politifaglige rådene til det autonome og selvstendige styret til Politihøgskolen, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad i en pressemelding.

Politiets Fellesforbund mener det blir feil av Regjeringen å gå mot de politifaglige rådene i dette konkrete tilfellet.

– PHS-styrets autonomi og selvstendige rolle blir utfordret. Hva dette mest sannsynlig vil bety av konsekvenser for den videre politiutdanningen bekymrer oss, fortsetter Bolstad.

Politiets Fellesforbund mener at Norge har verdens beste politiutdanning, noe Regjeringen også hevder. PHS utdanner høyt kompetente medarbeidere, ved landets mest attraktive høgskole.

De mange tilbakemeldingene vi får fra Politihøgskolens akademia er oppsiktsvekkende.

– Spesielt ettersom mange også mener at beslutningen vil få store konsekvenser for både den politifaglige kompetansen og utdanningen ved skolen, sier Bolstad.

Feil kurs

Kommunikasjonsrådgiver hos Politiets Fellesforbund, Nessim Ghouas, sier til Dagsavisen at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er på feil kurs.

– Det er bekymringsfullt at Kallmyr ikke følger de politifaglige rådene ved PHS. Han har valgt feil kurs, noe som vil gi for få utdannede, og vil senke kvaliteten på nyutdannet politi. Vi ønsker å heve utdannelsen fra bachelor til masternivå, mens Kallmyr vil tilbake til den gamle modellen med ett til to års utdannelse. Dette vil gi oss færre og dårligere utdannet politi, dårligere fagmiljø og dårligere sikkerhet for samfunnet, sier Nessim Ghouas.