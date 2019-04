Mannen ble funnet i Nedre Storgate omtrent 20 minutter over midnatt.

– Han har skader som vi ikke kjenner årsaken til. Det kan være at noen har påført ham skader, men det kan også være fall, sa operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB like før klokken 2.30. Han fortalte at mannen har støtskader.

Mannen behandles på sykehuset, og politiet opplyser til VG at tilstanden hans er kritisk. Mannen har ikke vært ved bevissthet siden han ble funnet.

Sjekker video

Ved 10-tiden lørdag formiddag opplyser jourhavende jurist Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt til NTB at det ikke er noe nytt om den 60 år gamle mannens skadestatus.

Mathiassen sier at det utover dagen vil bli videre teknisk og taktisk etterforskning.

– Blant annet sjekkes videoovervåking, og det vil bli gjennomført flere vitneavhør, sier hun.

Etterlyste fire menn

Fire unge menn hjalp til med førstehjelp på stedet før nødetatene kom fram, men hadde forlatt stedet før politiet kom til. De var natt til søndag etterlyst som vitner i saken.

Klokken 5.45 opplyste jourhavende jurist Temina Sharif til NTB at politiet hadde kommet i kontakt med en av de unge mennene, og at det er foretatt avhør. Hun kjente ikke til hva som kom fram under avhøret. De fire har status som vitner og er ikke mistenkt i saken.

Politiet har også avhørt kvinnen som fant den bevisstløse mannen og varslet nødetatene.