Må nedskalere Drammen Pride: – Umulig å gjennomføre

Det melder Fri Oslo og Viken i en pressemelding.

Drammen Pride skulle arrangeres for andre gang i år - og allerede i vår ble arrangementet flyttet til høsten på grunn av korona. Da ble planene endret til blant annet et stort digitalt Pride-arrangement fra Union scene - med blant annet flere konserter. Men mandag har Drammen Pride altså bestemt seg for å avlyse dette storarrangementet.

– Vi ønsket å gi folk en digital kulturopplevelse og en følelse av samhold og Pride. Vi håpet å kunne lage noe viktig i en tid med sosial nedstengning, isolasjon og usikkerhet. Men, desverre er nå smittesituasjonen så alvorlig at det å produsere en live-stream med mange folk involvert blir vanskelig å gjennomføre med alle smitteverntiltak ivaretatt, sier kulturansvarlig i Drammen Pride-komiteen, Zaira Lo Monaco, i meldingen.

For mange involvert

Årsaken er rett og slett at selv med digitalt arrangement ville for mangle mennesker blitt samlet.

– Størrelsen på produksjonen og kvaliteten vi la opp til for Digital Pride Night fra Drammen, gjør med dagens smittesituasjon at det hele ikke er mulig å lage på en sikker måte for alle involverte. Produksjonen av Digital Pride Night ble for stor og ville rett og slett ha samlet for mange mennesker, sier Fri Oslo og Viken-leder Nils-Erik Aasen Flatø.

I stedet håper organisasjonen å kunne bruke mange av erfaringene fra årets planlegging i Pride-arrangement neste år.

Det blir Pride - men litt annerledes enn i fjor. Regnbueflaggene vil likevel vaie over bybrua i år som i fjor. Her er komiteen, fra venstre: Marianne Holmquist. Øyvind Lundberg Nilsen, Zaira Lo Monaco (på skjerm) og Egil J. Bye. Foto: Petter Ruud-Johansen, Drammen Pride/FRI Oslo og Viken

Blir regnbuemesse

Men selv om det store, digitale arrangementet er avlyst blir det likevel Pride.

– Regnbueflaggene blir heist til topps også i år, som en påminner om at vi er her, og kanskje også som et frampek om at 2021 forhåpentligvis blir bedre for alle, sier Flatø.

Så flaggene vil heises på bybrua i år som i fjor. Det som gjenstår er arrangementer der smittevernet og koronareglene kan overholdes, ifølge Fri. En av disse er den såkalte regnbumessen i Strømsø kirke.

– Det vi er veldig glade for er at vi får til Regnbuemesse, direktesendt på stream fra Strømsø kirke fredag 27. november, sier Drammen Prides ansvarlige for kirkearrangementet, Øyvind Lundberg Nilsen.

Messen er kl. 17 fredag - og komiteen lover en overraskelse i form av en dyktig artist. Per mandag er det hemmelig hvem som skal opptre.

Det er også noen få andre arrangementer fredag - se program her - mens resten av programmet er avlyst.