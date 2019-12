Lysbakken hyller Elisabeth Thoresens AAP-kamp

Rett før vi går inn i et nytt år har partilederen for Sosialistisk Venstreparti gjort det til vane å utrope de fem han mener har gjort mest for å skape et bedre og mer rettferdig samfunn i året som gikk.

Denne gangen går førsteplassen til Elisabeth Thoresen fra Drammen, som har kjempet mot regjeringens innstramminger i AAP-ordningen; det vil si Nav-ytelsen arbeidsavklaringspenger. Ettersom Thoresen har vært ansatt i Nav og selv måtte leve på AAP i flere år før hun ble uføretrygdet, kjenner hun situasjonen og regelverket bedre enn de fleste. Og helt siden innstrammingene først ble foreslått har hun sett hvor dette bar.

– Førsteplassen i 2019 går til Elisabeth Thoresen, hun som har vært frontfigur for AAP-aksjonen. I et år som har vært preget av Nav-skandale, og dype og urettferdige kutt som har rammet fattige og syke i Norge, så har Elisabeth vært fantastisk inspirerende. Hun viser at det går an å slåss for et samfunn med mer rettferdighet og mindre forskjeller. Gratulerer Elisabeth!, sier Lysbakken i videoen han har lagt ut på sin Facebook-side.

På fire andre på politikerens liste var:

Nummer to: Alle landets miljøstreikende barn og unge, ledet an av Natur og ungdom, ved leder Gaute Eiterjord.

Nummer tre: Espen Utne Landgraff, klubblederen for sykkelbudene i Foodora, som kjempet for og vant kampen for tariffavtale.

Nummer fire: Geriljaleder for bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik, som tok opp kampen for å bevare fødetilbudet i distriktene.

Nummer fem: Kampen mot regjeringens endringer i abortloven, representert ved Kvinnegruppa Ottars Ane Støa og Kvinnefrontens Cathrine Linn Kristiansen.