Luksusmotemerke trakk «Holocaust-dress» til nær 17.000 kroner

Av: Kristine Brunmark / ABC Nyheter

«For 1.840 dollar kan du også fornærme ofre for Holocaust», skriver flere amerikanske medier sarkastisk om dressen fra Loewe, et merke som også selges i Norge.

Det var klesbransjens vaktbikkje på Instagram, Diet Prada, som først påpekte den smakløse likheten mellom dressen til 16.800 kroner, og uniformene millioner av jøder og andre fanger i tyske konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig ble iført.

Dressen gir umiddelbart assosiasjoner til de forhatte «Holocaust-uniformene» både hva angår fasong og mønster: Den har de samme karakteristiske stripene og brystlomme på samme sted.

Det Madrid-baserte selskapet lanserte dressen 14. november, men etter kraftige reaksjoner og kritikk i medier som CNN og NYPost, trakk de den fra markedet i helgen.

Les også: Luksusmerket Burberry brenner usolgte klær for millioner

Bladde opp 16,2 milliarder kroner for Tiffany

Loewe er eid av franske LVMH, et av verdens største selskap innen luksusproduktbransjen. I konsernet finnes et 60-talls datterselskaper med kjente varemerker som Christian Dior og Fendi. Selskapets navn er en forkortelse for champagnemerket Moët et Chandon, konjakkprodusenten Hennessy og motehuset Louis Vuitton. Konsernet har rundt 77.000 medarbeidere.

Mandag ble det kjent at de kjøper smykkeselskapet Tiffany & Co. for svimlende 16,2 milliarder kroner.

Avtalen omfatter det 180 år gamle smykkeselskapet og dets 300 butikker verden over, for 135 dollar per aksje.

Les også: Én av fire europeere har antisemittiske holdninger

«Arbeidstøy»

Før dressen ble trukket beskrev Loewe den stripete jakken som firkantet og arbeidstøyinspirert med lommer, laget av slitesterkt bomullslerret.

Etterpå beklaget de sterkt, og sa at da de bli oppmerksomme på det, forsto at dressens utseende kunne feiloppfattes som å referere til et av de mes grusomme øyeblikkene i menneskehetens historie.

– Det var absolutt aldri vår intensjon, og vi beklager til alle som kan føle at vi var ufølsomme overfor deres hellige minner. Produktene som er omtalt, er fjernet fra vårt kommersielle tilbud, skriver Loewe i en pressemelding.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter.