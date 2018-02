Yousuf Gilani gjør comeback i Venstre

Fremtiden

25. oktober i fjor ble det klart at Yousuf Gilani meldte seg ut av Drammen Venstre, og med det også fra moderpartiet Venstre. Torsdag kunne NRK Buskerud melde at han nylig har meldt seg inn i lokallaget Flesberg Venstre.

– Det er sånn at hvis du skal være med i Venstre, må du være med i et lokallag. Jeg meldte meg inn i Venstre 5. februar. Jeg har ikke noen ambisjoner, men det er et parti jeg støtter, sier Gilani til Dagsavisen Fremtiden.

På tidspunktet da Gilani meldte seg ut av lokallaget i Drammen, var han i konflikt med medlemmer i lokallaget i Drammen, var siktet for identitetstyveri og ble kort tid senere også bøtelagt for dette. Han har hele veien nektet for ID-tyveri, selv om han valgte å vedta boten.

– Hvorfor Flesberg, Gilani?

– Jeg kjenner veldig mange mennesker. Og i etterkant av at jeg meldte meg ut traff jeg Arve Nesthorne, lederen i Flesberg Venstre. Han håpte at jeg kunne bli med der, og også i Nedre Eiker har de vært positive til at jeg kunne bli med. Nå etter valget, hvor jeg plutselig så at et hav meldte seg ut av partiet, tenkte jeg at jeg ville vise min støtte, sier Gilani.

Arve Nesthorne har i likhet med Gilani havnet på kant med sentrale folk i partiet i Buskerud. Gilani understreker at det ikke er derfor han har meldt seg inn i Flesberg.

– Et sånt politisk talent kunne vi ikke la seile sin vei, så det måtte vi rette. Måten han snudde Marienlyst-saken tror jeg det kommer til å gå gjetord om, sier Nesthorne om innmeldingen.

I Drammen er holdningen langt mer avmålt.

– Det tar vi til etterretning. Det er ikke noe mer å si om det. Vi forholder oss ikke til Yosuf Gilani. Han representerer ikke Drammen Venstre i bystyret, konstaterer gruppeleder i Drammen Venstre Eidi Ann Hansen.