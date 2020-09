Vil vrake ny legevakt og utbygging av Veiavangen skole

Drammen kommune sliter økonomisk, og det betyr at man må kutte i planlagte investeringsprosjekter fram mot 2024. Rådmannen hadde derfor kommet med fire forskjellige alternativer politikerne kunne bestemme seg for:

Å realisere alle prosjektene i perioden for investeringsplanen - altså nytt helsehus med legevakt, Krokstad sykehjem, ny bybru, utvidelse av Veiavangen ungdomsskole og ny Åskollen skole med flerbrukshall. Å realisere tre prosjekter - bybru, Åskollen skole og Krokstad sykehjem, utsette/nedprioritere resten Å realisere to prosjekter - bybru og Krokstad sykehjem, utsette/nedprioritere resten Å utsette/nedprioritere alle utbyggingene

Formannskapet gikk for alternativ to. Det betyr at utbygginga av Veiavangen skole og helsehuset - med ny legevakt - utsettes.

Disse to utbyggingene skal dermed ikke prioriteres i budsjettene fram mot 2024, konkluderte formannskapet.

Ville utsette avgjørelsen

Opposisjonen reagerte på at det kom et forslag om hva som skulle vrakes i formannskapsmøtet. Det vanlige er at det er kommunestyret som tar slike avgjørelser, påpekte Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen.

Han foreslo at saken kun skulle tas til orientering av formannskapet, slik at kommunestyret kan ta stilling til alle fire alternativene på kommunestyremøtet neste uke. Dette forslaget fikk støtte fra Høyres representanter og KrFs Trond Johansen i tillegg til Frps representanter, men det var ikke nok.

Det betyr at posisjonens forslag om å vrake Veiavangen og helsehuset vil være føringen for kommunestyret foran møtet neste tirsdag.

De har ikke tatt stilling til hva som skal prioriteres først av de tre, eller om summen på investeringene - det overlates til kommunestyret, ifølge forslagsstiller Aps Arve Vannebo.