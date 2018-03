Vil gi folk en opplevelse

Lokale nyheter

Det er Drammen som får gleden å være vertskap når langrennsheltene går på norsk snø for første gang etter suksessen i OL i Pyeongchang.

Trenger påfyll

Og det aller største navnet blir selvsagt Johannes Høsflot Klæbo, som allerede har vunnet verdenscupen i sprint sammenlagt.

– Det er lite luft igjen i ballongen nå, men jeg håper på et løft nå når vi skal gå på hjemmebane, sa Høsflot Klæbo til mediene etter helgens renn i Lahti.

Der gikk han på sesongens første sprinttap (for Federico Pellegrino) og han havnet bak i køen på søndagens 15 kilometer etter å ha åpnet veldig offensivt.

Over til klassisk

I Drammen er sprintløypa tyngre og den gås i klassisk.

Det betyr fordel Klæbo.

For klassiske sprintrenn har han vunnet samtlige av i vinter.

– Jeg skal prøve å mobilisere til dette også. Men jeg må innrømme at jeg opplevde mangel på energi etter OL. Det tømte meg mer enn jeg hadde trodd, sier han.

For Klæbo valgte å reise hjem før den avsluttende femmila i Pyeongchang, også det en distanse han var aktuell for.

Men det ble ikke stillere av å komme hjem. Da ville mange ha en bit av ham.

Slått av Brandsdal

På oppløpet i Drammen må han igjen mobilisere. For han har ikke glemt at han tapte spurten i fjor for Eirik Brandsdal. Også Petter Northug var i finalen i fjor.

Klæbo vant både prologen, kvartfinalen og semifinalen i fjor.

– Sprint kan virke kort og greit, men det er ganske utmattende veien fram til en finale, sier Klæbo, som har utviklet langrennssporten ytterligere med sin løpende stil.

Hvordan den ble utviklet?

– På bakglatte ski på trening i Granåsen i Trondheim. En reserveløsning da jeg ikke orket å bruke armene så mye, har han tidligere fortalt Dagsavisen.

Jente-favoritt

Mens Klæbo tok sin første OL-tittel i sprint, kom Maiken Caspersen Falla hjem med sølv etter å ha tapt for Stina Nilsson.

Men i Lahti snudde det bildet også. OL-vinneren måtte gi tapt for Maiken.

Nå håper hun å få til det samme i Drammen. I fjor ble Maiken sensasjonelt slått ut i prologen, mens Stina Nilsson vant.

– Ja, jeg har litt å revansjere, sa hun etter seieren i Finland.