– Viktig med møteplasser

– Studenttilværelsen er en overgangsfase som er stor. Å flytte hjemmefra og etablere seg for seg selv med ny aktivitet uten nettverk, foreldre og rutiner, kan være vanskelig. De fleste studentene har ressursene de trenger for å mestre det, men for de som synes dette er ekstra tungt ønsker vi å lette på utfordringene med ulike tiltak, og være der som støtte, sier Irene Hafell.

Hun er utdannet innen HR-veiledning og coaching, og har siden august vært i en ettårig prosjektstilling som studenthelsekoordinator hos Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). At stillingen nå videreføres for tre år, gir velkommen langsiktighet i arbeidet hun såvidt har startet.

– Hovedoppgaven er forebyggende tiltak. Å skape gode møteplasser for studentene på alle våre campuser, og sørge for at spisesteder og boligbygg blir levende steder, med aktiviteter og ting som skjer. Jeg møter ikke enkeltstudentene, men jobber på systemnivå, forklarer Hafell, som også samarbeider med folkehelsekoordinatorer i de åtte kommunene USN har sine campuser.

– Vi bidrar til erfaringsutveksling og skal være en pådriver for forebyggende arbeid som påvirker studenters livskvalitet, sier Hafell, som allerede er godt i gang med arbeidet i Drammen kommune. Lavthengende frukt er å gjøre det enklere for studenter å få oversikt over kommunenens tilbud innenfor frivillighet, samt aktiviteter som kan bidra til å knytte dem opp mot lokalt næringsliv.

Det snakkes mye om press på studenter og de rapporterer om mer psykisk uhelse. Hva tror du utviklingen skyldes?

– Tidligere var universitetet mer av et sted for «eliten», mens det nå ikke kreves de samme ressursene for å komme inn. Da får du et snitt av befolkningen som er litt annerledes enn før. Samtidig henger kanskje universitetet litt igjen, og er rigget for de mer ressurssterke, mens det i større grad er gjenomsnittsungdommen som kommer. Det vi også ser er at terskelen er lavere for å rapportere om psykiske plager – og det er det viktig å ta på alvor, og gjøre noe med utfordringene, sier Hafell.

Hvordan ser dere om tiltak virker, vises det på frafallet?

– Jeg har så langt jobbet med å bygge opp et nettverk med studentdemokratiet og studentdrevne frivillige lag og foreninger. Her fanger vi opp signaler, og drøfter nå hvilke verktøy vi skal bruke for å måle effekt av tiltak vi setter inn.