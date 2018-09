Lokale nyheter

Det er Bane Nors investering i ny stasjon på Strømsø som er utgangspunktet for at Bybrua havnet på lokalpolitikernes bord, bare få år etter at flere av dem hadde vært med på å putte 90 millioner i opprusting av den gamle. De neste årene vil Drammens mest sentrale ferdselsåre for store og små sluke ytterligere hundrevis av millioner. Selv om Bane Nor skal betale deler av totalregningen på 673 millioner, vil kommunens andel etter momskompensasjon ifølge beregningene beløpe seg til 458 millioner.



Etter et langt bystyremøte som kulminerte i debatt, vedtok bystyreflertallet i kveld å gå inn for at det bygges ny bybru - men uten rådmannens innstillings punkt 5, altså en gangbru på nedsiden av den.

Utfallet var som forventet, etter at formannskapet behandlet saken sist tirsdag. Da ble det klart at Høyre ville gå imot rådmannens innstilling på ett punkt, nemlig anbefalingen om at det blir etablert en gang og sykkelbru parallelt med den nye brua ment for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

- Radikalt og innovativt

Høyres gruppeleder Tove Paule åpnet diskusjonen, med å foregripe kritikken hun visste ville komme. For hvordan skal sentrumslivet i byen gå sin vante gang i en lang byggeperiode der alle trafikanter frarøves muligheten til å krysse elva på det mest sentrale punktet? Høyres svar er busser og ferge, såpass langt utenfor komfortsonen at Paule så seg nødt til å harselere litt med eget forslag.

- Hør på dette da dere: Radikale og innovative løsninger vurderes fortløpende, klemte hun til fra talerstolen.

Rundbusser i rute, alternativt toveis shuttlebuss mellom Strømsø torg og Bragernes torg , samt fergefrakt, er noe av det partiet vil utrede i sin bekymring for næringslivet i byen.



- Men i respekt for samarbeidsplattformen vi har etablert sammen med Nedre Eiker og Svelvik, nøyer vi oss med «bare» ny bybru, sa Paule som forklaring på hvorfor gangbrua til en tredel av prisen utelates i flertallsvedtaket.

Et sentrum som fungerer

Dette har opposisjonen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i spissen nemlig hatt vondt for å svelge. I fredagens Drammens Tidende var gruppelederne Eivind Knudsen og Ståle Sørensen ute og prøvegikk ruta som vil måtte fungere som erstatning fra det øyeblikket brua stenges for passering gjennom en lang byggeperiode. Partiene har også tidligere tatt til orde for å bygge en ny gangbru, allerede før bybruas skjebne var kjent - som et ledd i et sentrum som skal invitere til aktivitet og allsidig bruk. Turen ble tung, fortalte Knudsen fra talerstolen.

- Vi er kanskje ikke veldig spreke, men litt spreke er vi - likevel tok turen et kvarter ekstra. For mange som ikke er like spreke til beins, vil ikke dette være et alternativ, noe som igjen vil bidra til en uheldig deling av byen, sa han.

De to vandrerne var glade for at Høyre plutselig hadde snudd og var blitt enige med Aps tidligere forslag om ferge på drammenselva. Desto mer skuffende fant de det at bystyreflertallet ikke så behovet for en gang og sykkebru nedstrøms.

- Vi som har vært her en stund, har sett betydningen Ypsilon har fått oppstrøms – nå trenger vi det samme på motsatt side. Hele den nye kommunen vil være avhengig av et sentrum som fungerer, og der begge deler av sentrum skal kunne benyttes av alle, sa Knudsen og opprettholdt Aps forslag fra formannskapet..

- Vil ikke ha kunnskap

Ståle Sørensen var ikke nådig i sin omtale av Høyres uventede vending når det gjaldt å utrede verken en midlertidig eller - som Ap, SV og MDG støtter - en permanent gang- og sykkelbru som etter MDGs syn vil ha store positive effekter for en pris de mener kan forsvares: 82 millioner. Til sammenligning viste Sørensen til at Høyre gikk inn for å bruke en langt høyere sum på en bit av Buskerudbyen som underlagsdokumentet oppgir vil ha negativ måloppnåelse (altså økt i stedet for redusert trafikk): Tilfartsvei vest del 2.

- Vi er svært overrasket over Høyre i denne saken. Om valget står mellom ny bybru eller ikke, kan vi støtte Høyre. Men når det partiet vil kutte i er rådmannens grunnlag for å utrede ulike alternativer for midlertidig løsning, da er det uheldig. De maler seg inn i et hjørne når de låser seg til én løsning, nemlig ferge, og kaster mesteparten av kortene allerede på dette tidspunktet, sa Sørensen og mente Høyre dermed sa nei takk til økt kunnskap.

- Vi må også minne om at MDG er Høyres budsjettpartner. De kan jo alltid bytte oss ut med Frp, og velge deres løsning å flikke på den gamle brua - men det kan skape en kaotisk situasjon i budsjettforhandlingene, spådde Sørensen og fikk Paule passe irritert:

- Det er ganske utrolig hva Ståle Sørensen får seg til å si! I denne saken som i mange andre kan det virke som det bare er MDG som har kunnskap. Og å kalle oss budsjettkamerater? Vi har samarbeidet om ett tidligere budsjett, men å forskuttere det nå er ganske utrolig, kvitterte hun.

- Vondt i magen

Hennes partifelle Fredrik Haaning hadde bestemt seg for å sette fingeren rett i såret.

- Alle har vi vondt i magen på grunn av dette, det er mye penger. I 2012 brukte vi 90 millioner for å pusse opp og sikre bybrua. Hadde vi visst det vi vet i dag, ville vi neppe gjort det. Men nå vet vi at den maksimum vil gjøre nytten i 25 år til. Det minner om å kaste gode penger etter dårlige, og det er ingen løsning å flikke på den, sa Haaning og tillot seg å tvile på om det ville være praktisk mulig å få vedtatt og bygget en gangbru tidsnok til at den vil kunne avhjelpe i byggeperioden for ny bybru. Han ba også om å bli trodd på følgende:



- Noen ymter at vi skal vedta et minnesmerke over politikerne i dette det siste bystyret i dagens Drammen? Det er det overhodet ikke, sa Haaning.

Sykepleierens valg

MDGs Thorbjørn Faber Geirbo syntes Høyres syn var fullt av byutviklingsmessige paradokser.

- På det tidspunktet et nytt sykehus, som vil bli byens kanskje største arbeidsplass, skal stå klart, vil Drammen ikke ha noen fungerende forbindelse over elva nedstrøms, unntatt Holmenbrua som ikke er anbefalt for gående uansett hvilken hastighet bilene der pålegges å kjøre, sa han og viste til et tidligere MDG-forslag om 30-sone over den tungt trafikkerte brua. Konsekvensene mente han ga seg selv.

.- Hva vil en sykepleier som bor på Rundtom velge for å komme seg til jobb på Brakerøya – bil eller sykkel? Det er i denne fasen reisevaner sementeres, sa Geirbo.

I lys av Drammens sosiale utfodringer syntes han også vedtaket skurret:

- Er det riktig å ta vekk den transportformen som virkelig er helt gratis, nemlig muligheten til å gå? sa han.

Haydar Øzbal (Bylista) fikk siste ord i saken før votering, og valgte å følge Frps og Senterpartiets Marianne Lundteigens advarsler mot et pengesluk man ikke kjenner rekkevidden av.

- Se på Ypsilon: Den startet med et regnestykke der kommunen skulle betale 7 millioner og utbygger resten. Så vidt jeg vet endte vi med at utbygger betalte sine millioner, mens vi endte på over 70, sa Haydar Øzbal.

Bylistas representant, som nylig meldte seg inn i Venstre, valgte å stemme med Frp og Senterpartiet mot å bygge ny bru, og deretter subsidiært ved å ta vekk punkter fra rådmannens smørbrødliste.

Utfallet ble allikevel Høyres foretrukne kombo: Ny bybru - uten gangbru.

Saken er oppdatert.

Rådmannens forslag til vedtak var slik:



Det tas utgangspunkt i følgende konsept og prosess frem til endelig avgjørelse tas i forbindelse med vedtak av økonomiplan 2019-22:

1. Dagens bybru anbefales revet og erstattet med ei ny bru.

2. Ny Bybru søkes bygget samtidig med at Bane NOR må erstatte Bybrua over jernbanesporene ved Drammen stasjon med ny bru for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig.

3. Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i konsept for Bybrua utarbeidet av team 2 i parallelloppdraget som ble gjennomført våren 2018.

4. Videre arbeid med Bybrua tar utgangspunkt i en plassering tilsvarende dagens Bybru.

5. Rådmannen bes så snart som mulig legge fram en egen sak om tilbud for gående/syklende i anleggsperioden med følgende alternativer: a. Dagens bruer benyttes (Ypsilon, Strømsø/Holmenbru) b. Ei midlertidig gang- og sykkelbru over elva c. Ei permanent gang- og sykkelbru som benyttes som en midlertidig løsning for Bybrua i anleggsperioden d. Ferge som en midlertidig løsning for gående og syklende i anleggsperioden

6. Ved en eventuell ny gang- og sykkelbru tar utgangspunkt i konseptet utarbeidet av team 1 i parallelloppdraget våren 2018 og bearbeidet sommeren 2018.

7. Rådmannen bes snarest starte opp arbeid med reguleringsplan av ny bybru og gang- og sykkelbru over Drammenselva for å ikke tape tid i forhold til Bane NOR sin fremdriftsplan.

8. Rådmannen bes komme tilbake med kostnader knyttet til reguleringsplan i forbindelse med rapportering for 2. tertial.

9. Rådmannen bes sette tilskudd til ny Bybru på dagsorden som et element i en byvekstavtale med staten.

10. Det legges i tillegg frem en sak til fellesnemnda, da de nødvendige investeringene uansett valg av løsning må tas i ny kommune