Truckføreren fra Damaskus

Lokale nyheter

– Jeg liker jobben. Først likte jeg den ikke, men alle her er veldig hyggelige, og nå liker jeg både jobben og kollegene veldig godt. Jeg vil gjerne bli her, konstaterer Samer Mohammad Tayse Al-Taeb.

Den milde og rolige 40-åringen sliter fremdeles litt med norsken, men han gjør seg fint forstått i jobben på lageret hos Mylna Sport i Mjøndalen, hvor han kjører truck og registrerer og plasserer varer.

Over Middelhavet

I 2015 kom det langt flere flyktninger og asylsøkere til Norge enn normalen. I Drammen ble det bosatt 168 flyktninger det året. Godt over halvparten, 107 av flyktningene, kom fra Syria, Eritrea og Afghanistan. Den aller største gruppen som ble bosatt i Drammen det året var syrere. Nå er mange av dem i jobb, og Al-Taeb er en av dem.

Samer Al-Taeb flyktet fra hovedstaden Damaskus i borgerkrigsherjede Syria i 2012, til nabolandet Jordan, hvor han ble boende halvannet år og livnærte seg som elektriker. Det var vanskelig å få det til å gå rundt i Jordan, med lave inntekter og for høye utgifter som måtte betales. Derfor reiste han fra Jordan til Libya til i 2014 – en den gangen ganske vanlig rute for syrere på vei til Europa.

I Libya betalte han menneskesmuglere for å bli fraktet over Middelhavet sammen med rundt 200 andre. Etter et døgn på havet ble han og hans medpassasjerer plukket opp av italiensk kystvakt og fraktet videre til Italia, og derfra satte han kursen videre mot Norge.

– Fetteren min bodde i Trondheim på det tidspunktet, forteller han om hvorfor valget falt på akkurat Norge.

Han ankom Norge høsten 2014, og havnet på asylmottak i Nesna. Kontrasten fra millionbyen Damaskus til en forblåst kystbygd i Nord-Norge med snaut 1.400 innbyggere var enorm.

– Det var vanskelig i starten. jeg satt bare på mottaket og hadde ingen jobb. Jeg fisket – ellers var det ingenting å gjøre der, sier han.

Ble truckfører

Etter hvert fikk Samer plass på Introduksjonskurs i Drammen og flyttet sørover i 2015.

– Han ble ferdig etter ett og et halvt år på Introduksjonssenteret, og det er et eksempel på et hurtig løp, sier jobbspesialist ved Introduksjonssenteret Per-Vidar Bjerke, som har veiledet Al-Taeb underveis.

I løpet av den perioden gikk han blant annet på norskkurs og tok truckførerbevis, som han i aller høyeste grad har bruk for i sin nåværende lagerjobb.

Al-Taeb er elektriker, og har jobbet som det både i Syria og i Jordan. I Norge får han imidlertid ikke bruke sine ferdigheter uten å ta utdanningen på nytt, og som en praktisk orientert person, fristet det ikke særlig med ekstraår på skolebenken. Dermed ble truckførerkurs en god løsning. I 2016 tok han kurset via Introduksjonssenteret i Drammen og klarte truckførerbeviset på første forsøk.

Fulltidsjobb

For ett års tid siden fikk han anledning til å prøve seg som praktikant hos Mylna Sport i Mjøndalen. Det gikk åpenbart veldig bra, ettersom han nå jobber 100 prosent på samme arbeidsplass.

– Vi har vært heldige med Samer. Han er den typen vi trenger, konstaterer lagerleder hos Mylna Sport, Robert Aaser.

Riktignok er Al-Taeb ennå vikar, men han håper på fast jobb om ikke så altfor lenge.

Kone og barn til Norge

I fjor skjedde også en annen ting som ble en stor lettelse i Al-Taebs liv: hans kone og hans tre barn kom til Norge. Nå bor de sammen på Rundtom og eldstesønnen på ni er allerede godt i gang på Bragernes skole.

– Han snakker mye bedre norsk enn meg, sier Al-Taeb og smiler.

Kona er nå i gang på Introduksjonskurset, slik han selv var for ikke lenge siden.

Men selv om han og familien har funnet seg godt til rette i Norge, savner han familie og venner i hjemlandet dypt.

– Jeg tenker hele tida på å reise tilbake til Syria, forteller han.

Al-Taebs hus står fremdeles like helt, i bydelen Qudsia i Damaskus, forteller han, men foreløpig har han ikke tatt sjansen på å reise tilbake for å besøke familie og venner.

– Jeg kan ikke reise tilbake. Jeg er redd for å bli fengslet, forteller han.