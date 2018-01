Tredobling i anmeldte overgrep

Fremtiden

Det viser politiets statistikk for Buskerud. I kategorien «voldtekt av barn» kom det i 2013 inn 22 anmeldelser i Buskerud. I 2017 var tallet 47. I kategorien «seksuelle overgrep mot barn» var økningen enda større – opp fra 37 i 2013 til 127 i 2017. Når det er sagt, gikk det samlede antallet anmeldte overgrep mot barn litt ned fra 2016 til 2017. I 2016 ble det anmeldt 211 slike overgrep, mot 174 i 2017.

– De forbrytelsene og overgrepene som skjer via nettet står nok for noe av økningen, samtidig som det tverretatlige arbeidet som er gjort for å avdekke denne typen kriminalitet er medvirkende. Mørketallene har nok vært store. Det er ikke sikkert at det skjer mer i dag enn før, sier Øyvind Aas, leder for politiet i Buskerud.

Han understreker at det å hindre nettovergrep er blitt et viktig satsingsområde for politiet.

– Når det gjelder overgrepene på nettet, har det vært en økning. Det er et vanskelig område å få full oversikt over, men det er et av politiets viktigste satsingsområder fram mot 2025, sier han.

Nedgang totalt

Samtidig som det har vært en økning i antall anmeldte seksuallovbrudd, og da spesielt rettet mot barn, har kriminaliteten i Søndre Buskerud politidistrikt, som til sommeren opphører å eksistere og erstattes av det allerede operative Geografisk driftsenhet Buskerud, samlet sett gått fra 13.124 anmeldelser 2013 til 11.650 i 2016 og videre til 11.183 i 2017. Det er spesielt i kategoriene vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet at trenden har vært nedadgående de siste årene.

Mindre vinningskrim

– Vinningskriminaliteten går generelt ned på landsnivå, men det er også en europeisk trend. Vi følger trenden generelt i landet, sier Aas.

Han understreker at en av grunnene er at flere varer har blitt billigere og derfor mindre attraktive å stjele og omsette på det illegale markedet.

– Det er ikke så attraktivt å stjele en TV som det var for noen år siden, konstaterer Øyvind Aas.