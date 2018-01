Tølter for Rett Fram

Lokale nyheter

– De fleste hestefolk har én hest, som alltid forblir den ene, store. For meg er det Kolgrimur, forteller Pedersen, som har gjort hesteinteressen til levebrød på gården i Lier.

Etter flere år med bygging av stall, paddocker, ridebane – med mer – er det i dag endelig klart for ridestevne.

Samtlige inntekter går til Rett Fram Opplevelser, den frivillige organisasjonen som skaper opplevelser og aktiviteter for barn og familier, som grunnet økonomiske vanskeligheter eller sykdom mangler nettopp dette.

– Vi har alle godt av en påminnelse iblant, om at ikke alle har det så greit – selv i rike Norge. Jeg er glad for å kunne bidra, fastslår Pedersen.

Hest er best

Kolgrimur, som Pedersen blant annet har hentet hjem to VM-titler med i tøltklassen T2 (tølt er en egen gangart hos islandshest. red.anm.), ble pensjonert fra konkurransebanen som 17-åring. Han er i dag 21, men siden islandshester gjerne blir flere år eldre enn andre hester, er han stadig i god form.

– Så vi tenker å starte i flaggrittet i dag. Han er en hest som elsker stevner og oppmerksomhet, så det vil han nok sette pris på, ler Pedersen.

Selv ble hun tidlig hestefrelst, men det var ganske tilfeldig at hun begynte med islandshest.

– Jeg begynte å ri på Kirksæthers rideskole i Vestfossen. Der var det mange islandshester, men det var ikke først og fremst rasen som betydde mest på den tida. Det var hest og ridning i det hele tatt.

Så hesteinteressert var Tina Kalmo Pedersen faktisk at selv om hun gikk på rideskolen tre dager i uka, så var det fortsatt ikke nok. Dermed startet hun også å ri hos sprangrytter Ulf Storemark på Lierskogen – og i noen år var sprangridning den store interessen.

Fulltidsjobb

– Det var på en tur til Sommarland i Bø at mamma og jeg kom over en plakat for Nordisk mesterskap for islandshester i Seljord – og dro for å ta en titt. Dette var gangartshester av en annen klasse – og jeg ble kjempe-fascinert, forteller Kalmo, som fikk sin første islandshest i 13-årsalderen.

Og helt siden den gang har det i grunnen bare ballet på seg, for ryttertalentet som ennå ikke er 30.

I dag holder hun kurs og clinics, jobber som privattrener, leier ut stallplasser, har hester i trening og tilbyr diverse behandlinger for hester i rehabilitering – i tillegg til at hun har flere egne hester.

Lørdag krever dog ridestevnet, med 30 startende, full oppmerksomhet. Her blir det også aking for barna, grilling, kiosksalg og lotteri.