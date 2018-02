Teppet opp for Høyre-duo

Fremtiden

Program- og markedssjef Vegar Foss Andersen fra Lier fylte i mange år salene i Drammens Teater, før han i 2015 tok over tradisjonsrike Chat Noir i Oslo. Hans nettverk innenfor teater- og underholdningsverdenen er omfangsrikt, og det var gjennom flere samarbeidspartnere han kom over sin nyeste headliner: Trude Drevland og Fabian Stang «I gode og onde dager».

Tidligere TV 2-journalist Geir Håkonsen driver nå eventfirmaet Del 2, og var den som først satte de to eks-ordførerne og partikollegene sammen, i et foredrag myntet på bedrifts markedet. Hos Vegar Foss Andersen har bergenser og Drevland-imitator Bjarte Hjelmeland jobbet både på og bak scenen i en rekke show, og slik oppsto ideen om at det trolig kunne ligge en folkelig appell i det de to fargerike politikerne hadde på hjertet.

– Jeg tenkte: Hvorfor ikke koble på Tom Sterri, og tilpasse det bedre til vår scene? Vi bestemte oss for å klinke til, sier Foss Andersen til Dagsavisen Fremtiden. Foreløpig er det satt av to onsdagskvelder i mars, og den drevne showmakeren startet billettsalget fredag.

– Ingen tragedie

Så hva kan publikum vente seg?

– De har to fine karrierer, de har vært ordførere i hver sin store by, de har vært med på mange oppturer, men også flere nedturer. Det er det siste som egentlig er utgangspunktet for foredraget som har fått gode tilbakemeldinger: Å takle, eller kanskje ikke takle, disse nedturene, sier Foss Andersen. Ingen som har fulgt med i norske medier har unngått å bevitne Trude Drevlands fall fra populær ordfører via korrupsjonsanklager og en dømt ektemann, til å gjenoppstå som en av kjendisene i «Skal vi danse».

– Hun har stått i det, og det krever kraft. Også Fabian har gjennomlevd sine ting – det de deler er en ærlig oppsummering av livet, personlig, men ikke privat. Og det er ingen tragedie, altså, understreker Foss Andersen.

Hva skjer når historiene havner i Tom Sterris hender?

– Ikke så veldig mye. Men det er jo ikke bare å gå ut på en scene, det krever instruksjon og veiledning å gå inn i en annen setting.

«Bjuder på»

Dessuten er det andre ting som trigger privatpersoner til å kjøpe billett, enn å samle publikum når bedriftene selv booker.

– Da trenger du folk med appell utover det å være flink. Disse to er så folkekjære nettopp fordi de har vært åpne og vist mer enn «smørsiden». Det er noe som heter «att bjuda på litt», sier Foss Andersen.

Hvor går grensen mellom politikk og underholdning?

– Dette er infotainment, med vekt på den menneskelige taklingen av politikken.

Drevland er etterforsket for korrupsjon og har trukket seg etter alvorlige anklager. Frykter du kritikk for å gjøre det til en «koselig» prat?

– Nei. Hun er jo heller ikke dømt for noe.