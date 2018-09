Sykehuset advarer: Kutt i p-tiden kan få store konsekvenser

Lokale nyheter

Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i Vestre Viken. Det er både lokalsykehus, men fyller også flere områdefunksjoner som strekker seg over hele Vestre Vikens område. Stadig flere pasienter kommer til dagbehandling, og kommer til sykehuset fra steder der kollektivtransport ikke er noe aktuelt alternativ for folk i den type behandling, ifølge et høringssvar ført i pennen av direktør for administrasjon og kommunikasjon Finn Egil Holm.

Hver virkedag er rundt 1.000 pasienter innom poliklinikk, røntgen og laboratorier.

Sykehuset roser aller først at strategien legger opp til at parkering fortsatt vil kunne skje på Waagaardsløkka i inntil fem timer av gangen.

Samtidig foreslås det å redusere tiden for gateparkering fra tre til to timer, noe administrasjonsdirektøren advarer kraftig mot.

- Dette vil få store konsekvenser for pasienter som skal til poliklinikk og dagbehandling, slår han fast.

Samler flere undersøkelser på samme dag

- Vestre Viken kan ikke støtte forslag om reduksjon i parkeringstid på kantsteinsparkering i gatene rundt sykehuset. (...) To timer vil ikke være tilstrekkelig da det ofte er lagt opp til flere undersøkelser på samme dag for pasienter til poliklinikk og at dagbehandling oftest tar mer enn to timer, skriver han.

Gatene med slike p-plasser tilgjengelig er Dronninggata, Andreas Thunes gate, Amtmann Bangs gate, Capjons gate og Welhavens gate, til sammen 71 gateparkeringsplasser.

- Vanskelig å rekruttere og beholde fagpersoner

Også foreslåtte endringer i muligheten for langtidsleie av plasser i P-hus i sentrum vil få negative følger for Drammen sykehus i Vestre Viken, mener direktøren.

Helsearbeidere, sykepleiere og leger rekrutteres fra hele Buskerud, Vestfold, Akershus og Oslo, og muligheten for å kunne parkere er et knapphetsgode det allerede er rift om og som krever søknad. Sykehuset har en rekke kriterier de tildeler plasser etter, og det er også gjennomført tiltak og kampanjer for å stimulere til at flere ansatte velger kollektive transportmidler, kjører sammen eller velger sykkel. I tllegg til de 600 plassene Vestre Viken selv eier, leier de plasser i p-hus i Drammen sentrum.

I Thams gate og Grev Wedel parkeringshus (der ansatte på DPS i Nedre Strandgate og BUP i Rådhusgata kan søke om å få parkere) foreslår den nye parkeringsstrategien at antall langtidsleieplasser skal reduseres og erstattes av flere korttidsplasser, og at det skal bli dyrere å leie plassene som eventuelt gjenstår som langtidsleieplasser.

- Tlbudet om parkering til ansatte i Drammen er på et minimumsnivå som det er viktig å opprettholde. Dette er viktig for å rekruttere og beholde fagpersoner, heter det i høringssvaret.

To områder savnes også i strategien sett med sykehusansattes øyne:

* Planer knyttet til innfartsparkeringer utenfor byen og matebusser inn til sentrum, eller elveferjer (som i Fredrikstad).

* Forbedringer av kollektivtransport, priser og overgangsordninger.

På begge disse områdene vil titak kunne virke direkte inn på de sykehusansattes behov for parkering, skriver Finn Egil Holm.

Selv om ny lokasjon på Brakerøya for sykehuset for lengst er vedtatt, er det minimum 6-7 år til Drammens største arbeidsplass flytter vekk fra Drammen sentrum.

Saken oppdateres.