Styreleder Haaning: – Da får de som har hørt og ment komme fram

Lokale nyheter

Jan M. Moberg spør i sitt innlegg Tonum må gå hvorfor Næringsforeningen i Drammensregionen ikke tidligere har gjort noe med dobbeltrollen deres leder Hans Petter Tonum har sittet i, når han samtidig har vært sekretær i St. Olavs Klub – herreklubben med hemmelige vedtekter som også holder til i Børsgården og har 400 menn som medlemmer, mange av dem aktive i Drammens samfunns- og forretningsliv. Klubben har så langt avvist å gi innsyn i medlemslistene sine, med begrunnelsen at den ikke ønsker oppmerksomhet.

Styreleder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning sier til Dagsavisen Fremtiden at problemstillingen ikke er diskutert fordi ingen noensinne har stilt spørsmål ved den.

- Det har aldri vært noen problematikk som er kommet opp eller følt på noe vis. Det har ikke vært kryssende saker som har gjort at St. Olavs Klubs eksistens har hatt noen interesse for Næringsforeningen, og det har heller ikke kommet noen spørsmål vedrørende dette. Det er ingen følt problematikk, sier Larsen-Nyhus Haaning.

Jan M. Moberg går langt i å si det motsatte, han har hørt at dette har ligget som en "ulmebrann" og at flere har ment at de nære bindingene står i veien for at de involverer seg?

- Da må disse som har hørt og ment komme frem med det. Dukker det opp informasjon som vi burde burde behandle i styret i Næringsforeningen i Drammensregionen skal vi selvsagt ta tak i det. Men så langt har det altså ikke kommet slik informasjon, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning.