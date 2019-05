– I 2017 var jeg fysisk sett så bra jeg kunne bli. Jeg hadde en flink saksbehandler og vi hadde lagt en god plan. Jeg hadde tro på at jeg i hvert fall skulle klare å jobbe noe framover. Jeg trengte bare litt mer tid, så jeg søkte om forlengelse av arbeidsavklaringspengene (AAP) utover i 2018, fortalte en kvinne, som er utdannet helsefagarbeider, til et nesten fullsatt Gummibaren, på Grønland i Drammen mandag kveld.

Syk og fattig

Rune Kjeldsen fra SV, Reidun Nylehn fra Rødt og Aps Monica Myrvold Berg, som deltok på folkemøtet om AAP-endringene, fikk høre hvordan kvinnen i februar 2018 – uten varsel eller forklaring – plutselig ikke fikk noe mer utbetalt fra Nav. Hvordan hun og familien brått måtte klare seg på én inntekt, fikk store økonomiske problemer og – som ett av flere eksempler – bare så vidt fikk skrapt sammen til leirskoleopphold for yngstemann. Hvordan usikkerheten og kampen med Nav gjorde henne stadig sykere – fram til hun i dag går og venter på et ja eller nei til uføretrygd.

– Man får verken økt arbeidskapasitet eller bedre helse av å bli fattig, konstaterte kvinnen.

Stiv pris

Elisbeth Steen, leder i NTL Nav, kunne fortelle om fortvilte Nav-ansatte som, lenge før AAP-kuttene trådte i kraft 1. januar 2018, advarte mot flere negative konsekvenser.

– Når du ser at du ikke vil rekke å komme deg tilbake til arbeidslivet innen AAP-perioden går ut, er det flere som søker uføretrygd før pengene tar slutt, forklarte Steen.

Hun bekreftet at regjeringen har fått ned antallet AAP-mottakere, men til prisen av stadig flere sosialhjelpsmottakere og uføre.

– Nei, de er ikke i jobb, tordnet Steen.

Uten sikring

Et synlig berørt politikerpanel lovet å kjempe for flere lokale støtteordninger for vanskeligstilte, og at deres representanter på Stortinget vil opprettholde presset for å få omgjort AAP-kuttene.

– Klart det lønner seg å jobbe. Det har det alltid gjort. Derimot lønner det seg ikke å tvinge et menneske over på sosialhjelp eller uførepensjon, hvis to år til på AAP kunne ha fått ham eller henne tilbake i jobb, sa Rune Kjeldsen.

Elisabeth Thoresen, initiativtakeren til Facebookgruppa «Aksjon for AAP endring» og folkemøtet mandag kveld, lovet på sin side å fortsette sin folkeopplysning – så alle skal få vite at sikkerhetsnettet, som de stolte på at velferdsstaten spente ut for dem – og som man betaler for gjennom hele yrkeslivet, er i ferd med å rakne.

– Og 22. mai demonstrerer vi mot urettferdigheten. Møt opp på Løvebakken klokka seks, oppfordret hun.

