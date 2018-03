Lokale nyheter

Lørdag var det duket for den første ungdomskonserten på utestedet Papirhuset ved Union. Hiphop-duoen Snow Boyz holdt rusfri u18-konsert tidlig på kvelden, før kranene åpnet seg for voksenkonserten.

Med seg hadde Snow Boyz invitert det som i annonsen ble presentert som «lokale helter», i form av en rekke artistspirer fra ungdomshuset G60.

Mer enn G60

Fremtiden kommer i snakk med Fjell-guttene Endre «CHVNGE» Gryting (21) og Latif «Birdn¤st» Winningah (24), og spurte dem om hvordan det er å spille for ungdommen.

– De er litt mer passive, begynner Change, før Birdn¤st bryter inn:

– Nei, der er jeg uenig med deg. De unge er liksom mer i miljøet. De er født inn i det, ikke sant? Når du ber eldre folk om å «put your hands in the air» er de ikke alltid med.

Kameraten sier seg enig.

– Ja, de voksne står mer sånn (demonstrerer ved å så som stiv pinne med hendene i kryss).

Gutta er glad det skjer noe for ungdommen.

– Det har vært en del på G60, og ikke altfor mye annet, sier Change.

Til stede er konsertgjenger Tinius Try (nesten 10), som gleder seg. Mamma Vibeke Meinseth påpeker at konserten er litt i grenseland på grunn av språket i tekstene.

– Men det er ikke ofte det passer å dra med de yngste ut.

Givende

Produsent ved Union Scene, Fredrik Richter, sier det kommer flere og flere arrangementer tilgjengelig for ungdom.

– Det er veldig givende å arrangere konserter for denne aldersgruppen. Ungdom kommer på det de vil, og er veldig engasjerte når de møter opp. Vi voksne har en tendens til å stå litt med armene i kors og nikke anerkjennende.

I tillegg til å arrangere rene ungdomskonserter, typisk tidligere på dagen der kranene er stengt, har Union en vergeordning, der opp til to ungdommer mellom 15 og 18 kan få slippe inn sammen med en edru voksen.

– Det er litt forskjellig hva vi velger å ha vergeordning på. Noen av artistene sier det seg selv at ungdommen er interessert i, som Aurora eller Nico og Vinz.

– Jeg ser at det er vergeordning på Hellbillies. Mange unge som gleder seg til «Sylvspente Boots», eller?

– Haha, noen ganger er det på forespørsel. Vi hadde for eksempel Dan Beard, en typisk 50+ konsert, som dessverre ble kansellert. Der ble vi bedt om å ha vergeordning fordi en far ville ta med seg sønnen sin.

Donkeyboy: Bidrar gjerne

Neste U18-konsert er allerede på fredag. Peter Michelsen fra Donkeyboy setter pris på at tilbudet utvides, selv om selv ikke husker om han gikk på konsert før han fylte 18.

– Det er dessverre ikke så ofte vi får mulighet til å spille for ungdommer. Det pleier være artig, og vi sier ja når vi får tilbudet.

– Vi vil gjerne bidra.