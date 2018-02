Søtt med Pocahontas-Siv

Fremtiden

Mikkel Gaup (50), skuespiller, programleder og musiker som besøker Høgskolen Sør-Øst-Norge i Drammen onsdag morgen – for å lære bort joik på Samefolkets dag .

Gratulerer med dagen på forhånd! Hva er oppdraget ditt på Papirbredden ?

– Jeg skal holde joikkurs for studenter. Det kom nok i stand som en ringvirkning av at en gruppe fra lærerhøgskolen der var på studietur til vakre Kautokeino i fjor, for å se hvordan lærere og elever jobber med det samiske opplæringstilbudet. De fikk være med på fjellet med isfiske og rein, og opplevde den samiske kulturen veldig nært. Noen av elevene bestemte seg for å skrive en bachelor om oppbygningen av det samiske pedagogiske opplegget. Jeg har også vært en fast kulturaktør på Spiraltoppen flere år, og har jobbet mye med Grethe Nordli på Klokkergården barnehage, og hun samarbeider også med høgskolen nå og da. Det er ikke så mye man lærer om samisk kultur på norsk skole, men vi er i minste så langt at det samiske alfabetet er kommet inn. I dag får studentene et lite dykk i joikens ABC – ikke alle vet hva hoi eller loile loila betyr.

Hva betyr det da – kan du si oss det i en kort setning eller to?

– Nei – da røper jeg jo alt!

På hvilke måter har synet på urfolk og respekt for deres liv og merkedager endret seg fra du var barn?

– På veldig mye. Da jeg var 12–13 år var det mine onkler som sultestreiket foran Stortinget og mine tanter og bestemødre som okkuperte Gro Harlem Brundtlands kontor og måtte bæres ut av politiet. Selv om kampen om Alta-Kautokeinovassdraget den gangen ble tapt, har man vunnet mange andre. Språket og kulturen vår er mer respektert, vi har fått et Sameting, et samisk flagg og egen flaggsang. Vi norske samer er blitt mer synlige i hverdagen, og selvbevisstheten har tatt seg opp. Likevel finnes det faktisk i 2018 fremdeles rasisme, og det er bare et par år siden ei jente fikk påtent håret på et utested i Trondheim fordi hun var same. Det er med stolthet og stort hjerte at vi feirer Samefolkets dag.

Min seksårings lesebok illustrerer bokstaven «U» med samiske mennesker, skikker og eiendeler – og han visste før meg at det sto for «urfolk». Er det symbolsk og nytale, eller betyr slike begrepsendringer noe?

– Det betyr i hvert fall veldig mye at dette tas inn i barneskolen. De lærer mer om det enn før og ting går framover.

Vi kommer ikke utenom Siv og indianerkostymet – hva synes du om debatten statsrådens antrekk avstedkom?

– Jeg synes den var litt usaklig, faktisk. Det er ok med Pocahontaskostyme og for hårsårt å si at det diskriminerer samer. Tvert om er det vel litt søtt at hun vil være nettopp Pocahontas?

Hvordan feirer du selv den store dagen?

– Dagen er stappfull. Fra Drammen skal jeg til rådhuset der mine barn som går i samisk barnehage venter på meg. Tilbake i barnehagen skal de spise samisk mat og jeg skal ha en liten teaterforestilling. Senere skal jeg ha et foredrag på Voksentoppen for en miljøorganisasjon som heter «Hold Norge rent». Så venter en konsert på Torshov, der det blir kombo av joik og joikeverksted. Jeg gir nemlig snart ut en skive med joik og elektronika – og et snev av dubstep! Den første samiske artisten som gjør akkurat dette, tror jeg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En jeg husker fra min spede ungdom, med samiske bokstaver i. Den var en av de aller første som kom ut.

Hvem var din barndomshelt?

– Min morfar. Han var alt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Slenger beina på bordet og drikker god vin og spiser ost og kjeks med kona.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Menneskerettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Jeg holdt på å si at jeg har kjørt for fort en gang, og mistet førerkortet i seks måneder. Men hadde jeg ikke gjort det, hadde jeg ikke fått rollen i filmen «Veiviseren». For hva skulle man gjøre i Alta uten førerkort? Jeg flytta til Oslo og begynte som maler. Der ringte jeg produksjonsselskapet Filmkameratene dag etter dag og maste om å få komme på audition uten hell. Men til slutt kom jeg gjennom, og tok rotta på dem! Rollen ble min.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ole Henrik Magga, vi skulle snakket om samisk politikk, og Mari Boine, om musikk, et kapittel som har begynt å åpne seg opp i mitt liv. Så med Siv Jensen om kulturpolitikk sett fra et samisk ståsted – og til slutt kona. Til henne skulle jeg fortalt om alt jeg hadde lært – og om alt det kloke jeg hadde sagt til de andre tre!