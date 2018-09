Solgte 35.000 matbonger

Lokale nyheter

– Det var et forferdelig vær i forkant. Vi jobbet hele natta for å få det i havn, men det gikk helt strålende – over all forventning, sier festivalsjef Mari Tandberg til Dagsavisen Fremtiden.

Etter at regn og vind hadde herjet kvelden og natta i forveien, smilte værgudene pent lørdag morgen og fortsatte å gjøre det hele festivaldagen.

– Ny matsalgsrekord

Rundt 600 frivillige hjalp til med gjøre den internasjonale mat- og kulturfestivalen til virkelighet i år.

– Det har vært et enormt korps i sving, både i forberedelse og gjennomføring, sier hun.

70 matboder fra hele 40 forskjellige land sørget for å selge 35.000 matbonger til 35 kroner stykket til de rundt 20.000 besøkende på festivalen. Det var rundt 5.000 flere solgte matbonger enn i fjor, ifølge festivalsjefen.

– Hvilke matboder var mest populære i år?

– Det ble en kappestrid mellom den fra USA som hadde barbecue og den iranske boden som også hadde grillet kjøtt. Det var de som hadde lengst køer, og det ble solgt opp mot 1.000 retter fra hver av dem, sier Tandberg.

Fikk hjelp

Solveig Røine, som til daglig driver kaffebaren Jovialen, på Drammen stasjon har vært matansvarlig for festivalen.

– Jeg har smakt på ekstremt mye god mat, det kan jeg love, forteller hun.

I år fikk festivaldeltakerne hjelp fra kokkeelever fra Åssiden videregående skole til å lage maten.

– Hva var din favorittrett på festivalen.

– Det tør jeg ikke si. Mange er hissige på å få vite hvem som har den beste retten. Men jeg har ikke smakt noe jeg ikke liker.