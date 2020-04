Slik møter kirken påskehøytiden

– Påskehøytiden er kirkens største og viktigste. Hvordan møter dere menighetene og enkeltmennesker nå som kirkene må være stengt?

– Vi måtte legge om nokså tidlig på rutinene våre, de fleste prestene fikk raskt installert digitale verktøy, og mange av oss måtte loses i et ukjent og litt vanskelig terreng. Vi møter folk både digitalt og via telefonsamtaler og sms, forteller prost Kjell Ivar Berger i Drammen prosti.

– Det er et vanskelig tema å være nær på avstand, en øvelse som vi ikke har lært før. Når vi nå mister muligheten til å være nær hverandre som vi pleier, ser vi verdien av det og kjenner hvor viktige vi er for hverandre. Vi oppdager at denne nærheten, som vi av og til er redde for, faktisk er viktig.

– Hva kan vi som medmennesker gjøre i en vanskelig tid som denne?

– Vi kan ha et øye inn til naboen, ta en telefon, tilby en handletur, det er mye vi kan gjøre for hverandre, både for nær familie og for naboen, og det er aldri gat å ta en telefon, oppfordrer Berger som også informerer om kommunens frivillighetssentral.

– Mange har i disse dager hjemmekontor, andre igjen har mista jobben eller er permittert, og kan sånn sett ha en utfordring med å fylle tida. Kanskje det ligger en oppgave der og venter – nestekjærligheten tar aldri ferie!

Tilgjengelige

– Hver menighet har sin egen hjemmeside, og de fleste kirker er på Facebook. Dessuten holder kirkekontoret åpent hver dag – det finnes alltid en telefonlinje og en prest som er på vakt, informerer Berger.

– Både prester og diakoner oppsøker de som er ensomme og som har det ekstra tøft, via telefon og SMS, og kirkens SOS har også en viktig rolle, og her kan folk ringe.

Digital påske

De fleste menigheter har jobbet ekstra mye med digitale muligheter den siste tida. Sogneprest i Fjell kirke Christoffer Tjelle forteller litt om hvordan det foregår;

– Den digitale kirken har jo ingen menighetsgrenser, så på en måte er tilbudet uendelig stort for dem som leter. Veldig mange menigheter har snudd seg rundt og blitt mye mer aktive på Facebook, nettsider og andre sosiale medier. Vi i Fjell kirke prioriterer å være aktive på nettet, og da spesielt på Facebook hvor vi nærmer oss 800 følgere.

Tjelle forteller videre at kirken har daglige små snutter, hvor målet er å bli mer kjent, samtidig som kirken deler korte filmer, budskap, musikk eller en oppdatering.

Fjell kirke bruker også mye tid på å ringe å snakke med folk.

– Noen har det helt fint, mens andre synes isolasjonen og endringene er svært tunge å forholde seg til, forteller Tjelle. Fjell kirke, i likhet med mange andre kirker, støtter også opp om den kommunale koordineringsgjenesten.

– Vi har spilt inn, og spiller i øyeblikket inn korte gudstjenestesamlinger for hver av helligdagene i påsken, informerer Tjelle, som tror det er viktig at folk får lokale strømmetjenester og oppdateringer.

– Selv om det er mye bra på nettet generelt og på radio og TV, tror vi det er viktig for folk å se kirken sin og oss som jobber der.