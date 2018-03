Skifest for alle

Lokale nyheter

– Jeg gikk i barnas skirenn i går også jeg, forteller Émelie (5), fra Brannposten barnehage.

Hun og venninnen Sofia får hjelp av barnehagens pedagogiske leder Hege Solberg til å feste miniskiene til bitte små vinterstøvler.

Anton (3) vil heller base i snøen.

– Jeg kan gå på ski hjemme jeg, sier han.

– Vi gikk fra barnehagen allerede klokka 10 i dag vi, forteller Solberg. Som så mange andre barnehager valgte Brannposten å benytte seg av aktivitetsområdet – som er nytt av året.

– De har løpt litt fram og tilbake, og heiet voldsomt på smørerne som var ute for å teste skiene tidligere i dag. Nå har de nok med å prøve disse miniskiene, sier barnehagelederen.

Helle-Stine Høvås, i Byen vår Drammen, forteller Drammens Tidende at hele 800 – 900 barn og voksne møtte opp til årets World Cup-frokost – der de fikk servert saft og boller.

Når klokka har passert ett virker fortsatt samtlige smårollinger like opplagte.

Det går i en ganske annen diett for mange av de voksne frammøtte. Serveringsstedene rundt torget har rigget for servering av mange hundre liter med øl – og et sjeldent stort antall med burgere, pizzaer, pølser og vafler.

Også Sparebank 1 har slått på stortromma denne dagen. En ganske så stor prosentandel av årets tilskuere er iført deres promo-strikkeluer.

Ved inngangen til tribunen, som banken har leid – og gitt bort 700 billetter til etter først til mølla-prinsippet blant bankens kunder, holder finansrådgiver Henriette Bernhoff Hagen og Madicken Vadseth stand.

– Det er så hyggelig. Det er mange bedrifter her i byen som bidrar til denne dagen – og som gjør at folk kan delta, selv om de ikke har råd til dyre billetter, sier Hagen.