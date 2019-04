–Skal du som forelder lære én app, velg Snap

– Om foreldre visste om hvor vid definisjonen av en «dick pic» er for unge, ville de lært seg Snapchat.

Den erfarne helsearbeideren og samfunnsdebattanten Kristin Sundet har hatt ungdom som fremste nedslagsfelt siden 2004, og har de seneste årene videreutdannet seg innen psykososialt arbeid med barn og unge. Aldri har hun opplevd større interesse for at hun snakker med foreldre, som denne våren – og denne uka står tre trinnmøter på Marienlyst skole på planen, forberedt sammen med sosiallærer og kollega Linda Tobiassen.

– Foreldre er bekymret, men vet ikke alltid helt hva de skal være bekymret for.For mye og feil plassert bekymring kan i stedet ende opp i veldig mye mas, sier Sundet om bakgrunnen for Foreldrevettreglene som hun presenterer i en kronikk i Dagsavisen Fremtiden i dag. Ikke så lite inspirert av de udødelige Fjellvettreglene er de ikke helt tilfeldig distribuert rett før påske og en vår der mye som vanlig skal leves og prøves og feiles for første gang – men er det DIN ungdom som skal gjøre det – og hvor urolig er du?

– Man kommer ofte litt vei med humor, er min erfaring – og derfor har jeg valgt å pakke inn et alvorlig tema inn i en kjent form, sier Sundet – som starter med å understreke at majoriteten blant ungdom i Norge i dag har det veldig bra.

– Store undersøkelser sier det samme som mitt inntrykk her: Denne generasjonen trives på skolen, har det bra hjemme og er mer venn med foreldrene sine enn de noen gang har vært. Slik er det for de fleste – men for de som faller utenfor, oppleves fallhøyden desto større, sier hun om sammenligningen vi mennesker instinktivt gjør.

– Og så er det et paradigmeskifte som kom med smarttelefonen: Den er med på å øke avstand, der det alt er avstand barn mellom foreldre. Så mange apper og ungdomsgreier som foreldre ikke har peiling på kan skape usikkerhet, og ingen har entydige råd, sier Sundet.

Hun mener telefonregimet også har gjort noe bra, idet den skaper kontakt med andre man ikke ellers ville hatt kontakt med – også helsepersonell og voksne.

– Se på det voldsomme trykket Tale «Helsesista» Krohn Engvik har fått. Og du trenger ikke være Einstein for å skjønne at det en del unge viser meg fra sine Snap-kontoer, dét deler de ikke med foreldre. Men foreldre må skjønne hva Snap er for å skjønne omfanget, sier Sundet.

Hun roser ungdom for å vise enorm tillit når de åpner for å vise eller prate med henne.

– Jeg trodde «dick pic» var begrenset til stillbilder, noe som heller ikke er «innafor» – men også scener der noen onanerer på film, går rett inn i forståelsen av begrepet. Det at vi kan snakke om det, gjør at vi også kan nyansere og klargjøre at slikt skal ingen måtte få inn på telefonen sin.

Etter at hun mandag delte Foreldrevettreglene med første sett foreldre, gikk praten i grupper etterpå rundt dilemmaer man kan komme opp i.

– De fleste valgte en variant som innabar dialog, både med barna sine og med skolen. Veldig få valgte en modell med represalier, sier Sundet.

Hun tror også dagens foreldre er en lydhør generasjon.

– Samtidig vet vi at ungdom liker forutsigbarhet, og å ha trygge foreldre å lene seg på, sier hun.