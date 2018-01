Sjokk og vantro over nedleggelse

Lokale nyheter

Hun forteller om hvordan hun har gått i gruppeterapi sammen med brukere av tunge, illegale stoffer, uten at de hadde noe å si til hverandre. Om hvordan hun en gang betalte 80.000 for fire ukers behandling ved en privat institusjon, men uten noen form for ettervern var suksessen høyst kortvarig. Så kom hun til Blå Kors Borgestadklinikken på Bragernes.

– Tilbudet her er unikt. Her behandler man hele mennesker – ikke bare symptomer. Terskelen for å oppsøke behandling vil bare bli høyere, for folk som meg, hvis man vet at man plasseres sammen med unge, tungt narkomane, sier den tidligere pasienten og alkoholikeren, som er en av initiativtakerne til møtet tirsdag kveld.

Hun advarer om at regningen – for samfunnet, alkohol- og medikamentavhengige og deres familier – vil kunne bli veldig høy, om man faktisk legger ned klinikken på Bragernes.

Uerstattelig fagmiljø

11. januar meldte Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ut at fire private, ideelle virksomheter hadde fått tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – og altså ikke Borgestadklinikken i Drammen.

Fagdirektør Jan Frich i HSØ sa til Dagsavisen Fremtiden at kapasiteten ivaretas, og mente HSØs prioriteringer var riktige ut ifra behovet.

Det er mange høyst uenige i, og tirsdag var de samlet – både pasienter, ansatte, tillitsvalgte, pårørende og politikere – for å snakke om hvordan klinikken kan reddes.

– At man velger å prioritere rus og psykiatri og yngre mennesker er vel og bra, men hva med den pasientgruppen man behandler her – det vil si voksne, relativt velfungerende mennesker, som sliter med alkohol- og medikamentmisbruk, spør Gry Elisabeth Juvelid, fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO) Buskerud.

Hun er bekymret over at avrusningskapasiteten i regionen halveres og frykter oppfølgingen av pårørende heller ikke blir erstattet.

– Dernest er vi jo bekymret over at 54 ansatte mister jobbene sine. På Bragernes-klinikken har de opparbeidet seg en spesialkompetanse som nå blir spredd for alle vinder. På et informasjonsmøte vi deltok på var fortvilelsen stor – flere ansatte gråt, forteller Juvelid.

Linda Lavik, fylkesleder i Sykepleierforbundet (NSF) i Buskerud, tror ikke noen andre kan erstatte kompetansen som er bygd opp gjennom 40 år ved behandlingssenteret på Bragernes.

– Jeg er veldig skeptisk til at de gjør det på denne måten. Her begår de en stor feil.

Lavik understreker at nedleggelsen også er helt i strid med satsingsområdene beskrevet i den nye regjeringsplattformen.

Spørsmål om vilje

– Jeg er veldig skeptisk til det HSØ gjør her. Som oftest er det brukere av heroin og andre illegale stoffer som trekkes fram i mediene, men det er mange flere som sliter med avhengighet av alkohol og lovlige medikamenter. Det er alvorlig at ikke HSØ tenker på dette, konstaterer stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap).

Han mener HSØ må komme med en skikkelig begrunnelse for sine prioriteringer – og minner om at rusavhengighet og misbruk koster samfunnet store summer.

– Jeg registrerer at HSØ sier de totalt vil bruke mer penger på dette feltet nå, men har til gode å se noe dokumentasjon for dette. Vi er generelt veldig skeptiske til denne formen for anbud. Selv om det finnes EØS-regler for anbudsutsettelse, gir nye føringer rom for skjerming av tilbud drevet av ideelle organisasjoner og stiftelser – og det gjør flere land allerede. Dette er med andre ord et spørsmål om politisk vilje.

Uforståelig

– Den viktigste hjelpen fikk jeg her. Her er man blant andre voksne, med mange år bak seg i yrkeslivet – men med en avhengighet de trenger hjelp til å bli kvitt. Det blir med andre ord dyrt for samfunnet om alle disse blir gående hjemme – og ikke får den hjelpen de trenger, sier trener for kvinnelandslaget i skiskyting Steinar Mundal fra Konnerud, som var innlagt på klinikken for rundt ti år siden.

Seksjonsleder Ragnhild Myrholt, ved Blå Kors Borgestadklinikken, er på sin side rørt og imponert over støtten og engasjementet. Heller ikke hun kan forstå HSØs prioritering.

– Det må da være billigere å bevare det som allerede finnes – enn å bygge opp igjen fra grunnen av.