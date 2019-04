– Se etter to A-er, neste gang du er på et bruktmarke

– Den lokale forankringen i seg selv var ikke et kriterium, men mange kjenner Aaserud keramikk og de produserte gjenstander av høy kvalitet, forteller museumsdirektør Åsmund Thorkildsen.

Vi har sett museumsdirektøren avbildet på Instagram, iført hvit kjeledress og rulle i hånda, mens han maler med rosa.

Anledningen?

Forberedelser til utstillingen «Aaserud Keramikk 1937–1952» som åpner onsdag denne uka. Og da må alle trå til med det de kan, og vel så det.

– Det er mye dynamikk når vi setter i gang. Det blir litt som å spille i band, og vi er flere medlemmer i bandet. Forberedelsene har vart i flere år, og så må vi jobbe i samspill for å sette sammen alt, sier Thorkildsen.

Utstillingen viser et utvalg av lokalt produsert, moderne brukskeramikk fra Aaserud keramikk som holdt til i Nedre Eiker. Utstillingen er et samarbeid med Temte gård og bygdesamling Nedre Eiker.

– All keramikken på denne utstillingen kommer fra samlingen på Temte gård, hvor vi fikk fri tilgang, informerer Thorkildsen.

Bord og initialer

– Borden her på siden er inspirert av Aaseruds initial, forklarer prosjektkoordinator Ida Klingvall, om dekoren som pryder deler av den rosamalte veggen i utstillingsrommet på Drammens Museum.

– Vi lager alltid border til utstillingene våre, inspirert fra elementer som særpreger emnet på en eller annen måte.

Og angående enkeltelementer kan også prosjektkoordinatoren komme med en opplysning:

– Se etter to A-er som står over hverandre, speilvendt, neste gang du er på et bruktmarket, oppfordrer Ida Klingvall–det kan hende du finner et Aaserudprodukt.

Verkstedet i Nedre Eiker

Aaserud teglverk i Nedre Eiker hadde fra 1937 til 1952 et profesjonelt drevet keramikkverksted.

– Selv om selve gjenstanden var masseprodusert, ble all dekor håndmalt, forteller Thorkhildsen og legger til at Aaserud hadde en kunstnerisk leder, Magne Stueland, som la stor vekt på dekoren.

Men det var heller ikke alle gjenstander som ble satt i produksjon. På utstillingen kan man se to tekanner som er prototyper på noe som aldri ble noe av.

– Aaserud Keramikk laget typisk moderne bruksgjenstander i Arts & Crafts-tradisjonens ånd, der dagliglivet skulle berikes med gode, forseggjorte og vakre gjenstander. All keramikk fra modernismen er bygget på europeiske og ikke minst kinesiske, koreanske og japanske forbilder, og som de asiatiske forbildene, er også dette brukskunst, informerer Thorkildsen.

Aaserud keramikk eksisterte bare i 15 år. Men at Aaserud tross alt greide å holde på med kvalitetsproduksjon så pass lenge har nok å gjøre med mangel på varer i slutten av de harde trettiårene, under krigen og i årene etter. Utover i 1950-årene kom nye produkter på markedet og skapte konkurranse.

Utstillingen står til november og du kan se den i Visningsrommet i Museumsbygningen.