Samlet inn til vanskeligstilte

Lokale nyheter

– Vi er veldig glade for at vi kan bidra med penger til dere. Vi hadde det veldig hyggelig på festen, og vi er veldig stolte for at vi kan gi penger så dere kan hjelpe andre, sier Konrad Nicolai Juvik Hagland, elevrådsrepresentant fra sjuendeklasse ved Danvik skole før han og medelevene Kristian Skaret og Ea Mathilde Gjessing overrekker sjekken på 8.267 kroner til Ylle Theodorsen i Kirkens Bymisjon Drammens avdeling Gi det videre.

Festen han snakker om, var lysfesten ved Danvik skole før jul, hvor det ble solgt mer enn 60 liter lapskaus, store mengder grøt og masse brukt sportsutstyr og vinterklær til festdeltakerne.

Ga bort halvparten

Halvparten av pengene som ble samlet inn går til sjuendeklassingenes klassetur, den andre halvparten går til Gi det videre.

– Hvor mange barn kan vi hjelpe? spør Hagland etter at sjekken er overlevert.

– Pengene vil gå inn i et aktivitetsfond for å gi flere barn mulighet til å delta på organiserte aktiviteter, svarer Theodorsen i Kirkens Bymisjon.

Hun forteller at rundt 2.000 barn i Drammen har fått klær eller utstyr gjennom Gi det videre, som er et tilbud til barn og unge i drammensområdet, som har vanskeligheter med å få tilgang på fritidsutstyr og riktig bekledning til sport og aktivitet.

– Barnefattigdom er en økende utfordring, og Drammen er den byen i Norge hvor størst andel barn vokser opp i lavinntektsfamilier, sier Theodorsen.

Vil gjenta suksessen

Det blir ikke siste gang barna skal samle inn penger til Kirkens Bymisjon og barn som trenger utstyr til fritidsaktiviteter.

– Vi er godt i gang med å forberede neste års arrangement allerede, sier Bjørn Odland, FAU-representant ved Danvik skole.

Rektor Inge Wergeland tror de kan klare å samle inn enda mer penger neste gang.

– Det var litt underpriset på loppemarkedet, så der kan det være mulig å få inn mer, konstaterer han.

FAKTA: Gi det videre

*Kirkens Bymisjons avdeling Gi Det Videre er et tilbud til barn og unge i drammen og omegn, som har vanskeligheter med å få tilgang på fritidsutstyr og riktig bekledning til aktivitet.

*Målgruppen er barn og unge som lever i familier som av ulike grunner har en utfordrende og vanskelig livssituasjon.

*Gi det videre er helt avhengig av frivillige for å kunne bistå alle som trenger det.

Kilde: Kirkens Bymisjon