Saksbehandlerne for retten i dag

Det er aktor Anne Kristine Stoltz Wennersten som har fått opplesningsjobben. Både kvinnen (59) og mannen (46) har startet første dag i retten med å svare nei til straffeskyld på alle de omkring 30 punktene i tiltalebeslutningen på 10 sider.

Forsvarerne ankom Tinghuset med en sekketralle full av dokumenter, og esker og Ikeabager er lastet over på skrivebordet før retten settes.

Så langt er ni utbyggere dømt for medvirkning til grov korrupsjon. I dag er det byggesaksbehandlernes tur. Det er satt av en måned i Drammen tingrett, til saken mot de to byggesaksbehandlerne – som først ble pågrepet for to år siden.

Ifølge politiet har de to gjennom flere år beriket seg selv på korrupsjon og bestikkelser.

Over en million kroner

Den 59 år gamle kvinnen skal ha tegnet, søkt, behandlet – og godkjent – byggesaker mot betaling. Politiet mener hun tok imot over en million kroner fra september 2013 til starten av 2016. Aktoratet mener at den andre tiltalte, en mann på 46 år, har fungert mer som en «markedsfører av tjenesten», som har formidlet kontakt med utbyggere og lagt til rette for avtalene.

– For dette har han mottatt kontant betaling, rundt 100.000 kroner, sier politiadvokat Hans Lyder Haare til NTB.

– Kickback-honorarer

Advokat Lars Christian Sunde forsvarer den hovedtiltalte kvinnen. Han sier til NTB at klienten ikke erkjenner straffskyld.

Mette Yvonne Larsen, som forsvarer den medtiltalte mannen, forteller til NTB at mannen i retten vil erkjenne å ha mottatt penger. Han mener imidlertid at dette ikke dreier seg om korrupsjon, men såkalte «kickback-honorarer».

