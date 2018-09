Lokale nyheter

– Nytt av året er tre «hjemme hos-konserter». Den siste holdes i kveld – hjemme hos Arve Vannebo i Nybyen. Hit kommer tablaspilleren Sanskriti Shrestha for å spille klokka sju – og det gleder jeg meg veldig til, forteller ildsjel, initiativtaker, produsent – og prest på Fjell–Ivar Flaten.

Vannebo kan på sin side fortelle at det forventes rundt 20 tilhørere, men at han nok skal klare å presse inn noen flere ved behov. Også skal han koke te og bake kake.

Det er med andre ord fortsatt mulig å få med seg musikken til den nepalske, unge musikeren, bosatt i Norge, som blander sitt nepalsk-indisk-asiatiske musikalske uttrykk med vestlige sjangre som elektronika, pop og jazz. (Hun har blant annet samarbeidet med Bugge Wesseltoft red.anm.)

Viktig dialog

Flaten er også spent på dagens seminar «Sammen for Norge» på Papirbredden. Dette er et nytt dialogprosjekt for ungdom og unge voksne med utgangspunkt i en metode fra konseptet «Tillsammans för Sverige», som har vært en stor suksess i en årrekke.

Målet er å forebygge radikalisering xenofobi og fremmedfrykt.

– Foredragsholderne er lederne for det svenske prosjektet og lokale skolefolk–og tilhørerne er studenter og skoleklasser, men arrangementet er åpent for alle. Det hele er ment å munne ut i at vi får satt i gang egne dialogambassadører. Det vil si unge fra forskjellige trosretninger, som kan fortelle sine personlige historier for grupper og skoleklasser–som utgangspunkt for dialog.

Et annet høydepunkt ventes fredag kveld i Strømsø kirke. Her blir det støttekonsert for årets TV-aksjon, som denne gangen går til Kirkens Bymisjons prosjekt «Mindre alene sammen».

Artistene som stiller opp er Vårin Strand fra Hokksund, Mamas Garden fra Drammen og Maria Solheim fra Svelvik.

– Dette er en veldig naturlig kobling for oss. Pengene som samles inn skal gå til å invitere flere av dem som har «falt utenfor» inn i varmen–og titusenvis av nye møter mellom folk. Dette er jo selve basisen for festivalen også: Å senke skuldrene og anerkjenne at folk er folk–uavhengig av om de har et fremmed navn, en annen religion, ser annerledes ut, sitter i rullestol, bor på gata eller dunster av alkohol. Nordmenn beskrives gjerne som litt lukkede og utilgjengelige, men her håper vi å invitere til det motsatte, fastslår Ivar Flaten.

På helgeprogrammet står også lørdagsfest med afrikanske Gabacho Maroc, søndagsgudstjenesten: «Messe under regnbuen» og til slutt konsert med Solveig Slettahjell.