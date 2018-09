Sa ja til å bosette åtte nye flyktninger

Lokale nyheter

Tirsdag behandlet bystyret forespørselen om at Drammen kommune legger åtte personer til de allerede vedtatte 65 flyktningene man har sagt ja til å bosette i 2018.

Lavrans Kierulf (Frp) sto overfor et dilemma med tanke på hvordan han skulle disponere sin taletid i bystyret, men valgte å argumentere imot rådmannens innstilling om å si ja til IMDIs anmodning, på bekostning av bybrudiskusjonen som var satt opp senere i samme møte.

- Jeg registrerer at det stadig fortelles røverhistorier om at vi er så gode på integrering i Drammen, når det er noe vi år etter år etter år ikke har lyktes med, sa han, og fikk Haydar Øzbal (Bylista) til å dele av sin taletid.

- Jeg skal med glede gi dette et halvt minutt av min tid, om det er det som skal til. Hvordan kan det ha seg at Kierulfs partifelle, Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim bruker Drammen som modell og noen andre kommuner kan lære av, sa Øzbal.

- Jo, noe har vi lyktes med. Aktivitetsplikten for eksempel, som vi motstrebende fikk gjennomslag for i bystyret, repliserte Kierulf og måtte innrømme at noen ting fungerer.

- Men det er dyre tiltak som vi bruker mye ressurser på. Nå kan vi lene oss tilbake med god samvittighet. Vi har tatt vår del av ansvaret gjennom de siste tretti årene, sa Kierulf (FrP).

- Gjør det Frp i regjering sier

- Åtte personer. Dette er personer som sitter på mottak landet rundt. Det hadde vært hyggelig om et enstemmig bystyre kunne gå inn for å ta imot disse fem voksne og tre mindreårige.Det har vi råd til, sa Odd Gusrud (Krf), og fikk støtte i oppfordringen fra varaordfører Yousuf Gilani (uavh).

- På vegne av det nye Norge synes jeg det er bra at Drammen sier ja til å ta imot disse menneskene vi her blir bedt om å bosette. Det vi i realiteten gjør, er jo å følge opp det Frp i regjering sier at norske kommuner skal gjøre, sa Gilani, og la til at både Norge og Drammen lykkes med integrering.

- De som jobber med tjenester for denne målgruppa her i Drammen gjør en knalljobb, de jobber smart og får mye ut av hver krone. Min utfordring til Frp er at de blir med å ønske disse åtte velkommen til Drammen og hjelper til med å integrere dem raskest mulig inn i majoritetssamfunnet, sa Yousuf Gilani.

Dag Ebbestad (Ap) delte av sine erfaringer som flyktningguide gjennom flere år, de siste for en mann med syrisk bakgrunn som aktivt jobber for nettopp ikke å være en mottaker av hjelp.

Han har to jobber og har bygget på masterutdanningen sin, alt for å bidra mer og ikke mindre til det norske samfunnet, sa Ebbestad.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot Frps stemmer.