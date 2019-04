Drammen har etablert seg som en skikkelig roer-by, og lørdag 27. april kan du se både internasjonale og nasjonale helter gi alt på Drammenselva.

Startskuddet for prologen (Åssiden elvepark – Pølsesvingen) går klokka 09.00.

De åtte beste lagene herfra går videre til dueller på ettermiddagen. De finner sted mellom Ypsilon og Bybrua, og kvart- og semifinalene starter klokka 12.

Blant deltakerne er tsjekkeren Ondrej Synek (femdobbelt verdensmester og nummer to bak Borch i 2018) og det over to meter høye, tyske rofantomet Oliver Zeidler.

For Nordmenn flest er nok likevel Olav Tufte den mest kjente roeren. Lørdag gjør han comeback – mot blant andre Martin Helseth fra Ålesund (King of the River Drammen 2018), klubbkamerat fra Horten, Kjetil Borch (europa- og verdensmester 2018) og europa- og verdensmestere i lettvekt, Kristoffer Brun og Are Strandli.

Tufte skal nå ha tatt sikte mot OL i Tokyo i 2020.

På kvinnesiden skal danske Fie Udby Erichsen (har blant annet tatt OL-sølv) og svenskene Lovisa Claesson (fjorårets elvedronning) og Emma Fredh teste teknikk og krefter mot de beste norske, kvinnelige scullerroerne. Drammen roklubb er veldig stolte av at deres egne juniorer Karoline Marsch (Drammen) og Ulrik Pharo Lohne (Lier) kan ro seg inn til solide plasseringer på hjemmebane.

Finalene starter klokka 14.30, men før det blir det ordførerduell. For fullstendig program se: www.drammenroklubb.no

