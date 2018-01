Rigger for ny storkommune

Lokale nyheter

– Vi har store ambisjoner, og det synes jeg man skal ha. Så tror jeg også det er fullt mulig at disse kommunene sammen vil utgjøre en sterkere regional kraft – og ha et enda bedre tjenestetilbud enn i dag, sier nystartet prosjektleder for sammenslåingen av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, Elisabeth Enger, som i 2020 blir rådmann i Nye Drammen.

I prosjektgruppens kontorfellesskap er veggene foreløpig skinnende hvite og tomme, bortsett fra et stort kart over kommunene. Bak lave skillevegger sitter de totalt sju rådgiverne og konsulentene – foruten Enger selv – som inngår i prosjektgruppen.

En liten bit historie

En av dem er tidligere samfunnsredaktør i Drammens Tidende Odd Myklebust. Som kommunikasjonsrådgiver er det blant annet hans jobb å se til at både intern og ekstern informasjon kommer dit den skal – og å skape engasjement for sammenslåingen.

– Jeg holder på med mye av det samme som jeg gjorde i 35 år i avisen. Det handler om visjoner og ansvar for å gjøre drammensregionen stadig bedre. Sånn sett er det nok lettere å påvirke her enn i mediebransjen.

Myklebust håper det ikke lyder pompøst, når han sier det føles som å være med på å skrive historie.

I første omgang bruker gjengen mye tid på å kartlegge tjenestetilbud og administrativ organisering i kommunene.

Også skal Enger, som kommer fra jobben som jernbanedirektør, ut på en liten bli kjent-turné, guidet av Myklebust.

Identitet og samhold

Veiviseren for prosjektgruppens arbeid er den politiske plattformen, som politikerne i de tre kommunene har laget i fellesskap. Et av de sentrale stikkordene her er vekst – uten at dette skal gå ut over lokale særtrekk og tilhørighet.

– Bor du i Mjøndalen, så bor du fortsatt i Mjøndalen etter 1. januar 2020. Men jeg håper man i tillegg vil kunne få en ny tilhørighet til hele den nye kommunen. Derfor ser vi også etter fellestrekk for de tre kommunene, som vil kunne bidra til å skape samhold og identitet for den nye kommunen, forklarer Enger.

Hun bedyrer at man fortsatt jobber ut ifra at ingen ansatte skal bli overflødige.

– Noen endringer blir det, men man skal jo også framover levere innen de samme tjenesteområdene. Over tid ser man imidlertid for seg økte effektiviseringsgevinster, sier Enger.

Hun og Myklebust håper i mellomtiden å få flere til å se på sammenslåingen som en mulighet til å få til noe helt nytt, og til å sette Nye Drammen på kartet. Målet er en sterkere region, med flere arbeidsplasser – dog med sitt særpreg og nærhet til naturen intakt.