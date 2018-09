Reddet to liv med én nyre

Lokale nyheter

Det er så langt tid det tar deg å informere dine nærmeste om at du vil bli organdonor, forklarer Inger-Mette Gustavsen (51) - selv organdonor og initiativtaker til facebookgruppa «Levende donorer». Torsdag kveld arrangerer hun konsert med kjente navn og sterke donasjonshistorier i Bragernes kirke.

Mellom 400 og 500 nordmenn stårpå venteliste for et nytt livreddende organ, noe som markeres denne uka under Donasjonsuka. Hva er det dere arrangerer?

– Vi kaller det en hyllest til organdonasjon. Vi vil vise at vi setter pris på alle som har gitt organer, og samtidig få fram betydningen av å donere. Når man selv er død og ikke trenger organene lenger kan man faktisk redde inntil sju liv. Jeg pleier å si at jeg selv har vært med på å redde to liv; først min mann som fikk en av mine nyrer, og så en annen i køen som mannen min dermed slapp å stå i. Til slutt er det viktig å minne om at det ikke er nok at det står i kjernejournalen eller på et donorkort: Hvis du dør er det uansett dine pårørende som må godkjenne avgjørelsen, og derfor er det viktig å ha lagt fram ditt ønske for dem.

Hvordan snakker man best med familien sin om noe slikt?

– Det er kanskje ikke noe alle ønsker å tenke på, men en inngang til praten er jo hva man kan gjøre som medmenneske. Hva skulle du ønske at andre ville gjort for deg? Sjansen er tre ganger større for at du selv vil få bruk for et nytt organ, enn at du selv blir donor. Noe av det vi vil oppnå er nettopp at det skal bli lettere og vanligere å prate om. I tillegg til at Stjernekampvinner Knut Anders Sørum synger og Anne Grete Solberg holder foredrag, kommer også et foreldrepar som forteller om sin 18-åring som ga bort alt, og flere som har fått organer. Konserten er også tenkt som en arena for å vise takknemlighet.

Hadde du tenkt gjennom det å donere organer før mannen din ble syk?

– Før det skjedde, hadde min søster fått transplantert en lever, og min svigerinne hadde både fått ny bukspyttkjertel og en nyre. Hun gikk fra å være veldig syk til å bli veldig frisk på kort tid. I min familie har vi en sykdom som gjør at man kan komme til å trenge ny lever i løpet av livet, det kan også skje meg, mine barn og kommende barnebarn. Så du kan vel si at vi har hatt det litt i ryggmargen, man vil jo gjerne redde dem man er glad i. Samtidig er det viktig å respektere at noen ikke vil.

For meg var det en rask beslutning å ta, mens prosessen på sykehuset tok langt lengre tid. For å bli godkjent går man gjennom tester som gjør at du etterpå kan skryte av at du er noe av det friskeste som finnes, og man følges opp med en årlig sjekk etterpå. Noen leger kaller det en EU-sjekk! Når man er godkjent får man en dato for operasjon, og må regne med inntil tolv uker i sykemelding. Man skal ikke undervurdere risikoen ved en operasjon. Men det varierer, jeg tok eksamen og var på treningssenter to uker etterpå.

En ting er å gi bort organer når du er død, men du driver også en facebookgruppe for levende donorer?

– Ja, og en av de som er med der har gitt en nyre til en anonym person i Danmark. Men i Norge er regelen at du må være venn eller i slekt med den du gir til. Før jeg selv gjorde det, var jeg så inspirert at jeg sa det burde bli like enkelt å donere som å gi blod. Det har jeg moderert litt i ettertid. Jeg driver også en interessegruppe for levende donorer, fordi jeg i prosessen fant ut at det å kjempe for rettigheter var viktig i tillegg.

For folk utenfor helsesektoren er det ikke alltid lett å se hvordan man kan bidra til å redde liv, men det kan man.

Spesielt nyrer er det veldig lite av, og folk dør faktisk mens de venter.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Informasjonshavet», en bok jeg skrev sammen med Truls Berg, kjent for innovasjon og gründerskap. Jeg er opptatt av digital informasjon, og den handler om hvordan man finner perlene i infostrømmen.

Hvem var din barndomshelt?

– Må være pappa. Det er vel ofte sånn?

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å kose meg med et godt glass rødvin.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg må være påpasselig med ærlighet og direkthet, og være oppmerksom på hvordan det balanseres overfor den jeg prater med. Det er bra, men kan også bli vel tøft.

Er det noe du angrer på?

– Ja. Er det flere spørsmål?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Petter Stordalen. Jeg er litt gründer i sjela, og hans entreprenørskap er inspirerende. Nå har vi også litt felles livserfaring når det gjelder helse hos våre nærmeste.