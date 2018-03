Proffer på byvandring

Lokale nyheter

– Vi ser stadig flere av egne innbyggere benytter guidede turer, og det gleder oss, og vi ønsker oss flere oppgaver, kanskje særlig fra kommunen og fra hotellene i byen, sier leder i Drammen Guideforening Reidun Reinsve.

Sammen med de andre styremedlemmene i Drammen guideforening er hun vertskap for Norges Landsforbunds landsmøte og skal vise fram byen sin denne helgen. Med egen kompetanse skal de guide deltakere fra hele landet, la dem få smake på Drammen. De skal blant annet få oppleve litt maritim historie på Skur 1, hvor selveste havnesjefen tar dem imot og forteller om bilbyen Drammen. Drammensguidene tar selv forteller-ansvaret på bussen, og på byvandringene. De skal til Gildehallen og Aass bryggeri, til Drammens Teater og på vandring gate- og elvelangs. Ordfører Tore Opdal Hansen åpner landsmøtet.

– Vi inviterte faktisk Sissel Rønbeck, hun har nemlig selv sagt at en av hennes bragder er at hun medvirket til å få Akerselva og Drammenselva rene.

Rønbeck var miljøvernminister 1986-89, og guidene i Drammen skulle så gjerne ha takket henne.

– Hun kunne ikke komme, fordi hun skulle flytte, sier Reinsve.

Selv om Drammen Guideforening er liten i landssammenheng er det likevel tredje gang de huser landsmøte for Norges Guideforbund. Foreningen ble stiftet i 1994 og er tilsluttet Norges Guideforbund, og er en frittstående forening med 12 medlemmer pr. i dag.

– Det er både turister og byens egne innbyggere som benytter seg av guider, og vi tilpasser oss. En artig hendelse i den anledning var i fjor da vi guidet en delegasjon fra Kenya, og vår guide faktisk snakket Swahili – dét var jo et skup og bra service, ler Reinsve og fortsetter: – Vi guider grupper på bestilling fra firmaer, lag og foreninger, og folk kan også gi en byvandring som gave. Drammen Guideforening legger også i år opp til de populære byvandringene, tre på Strømsø før sommeren, og to på Bragernes etter sommeren. Så her er det bare å glede seg – de engasjerte guidene er klare.

– En boost for guideyrket

Norges Guideforbund jubler. De har fått økonomisk støtte til å utarbeide en nettbasert guideutdanning. – Vi har fått 600.000 kroner fra Innovasjon Norge og 200.000 fra NHO, forteller Kristian Bredby, leder i Norges Guideforbund, og deltager på landsmøtet i Drammen.

– Dette kan for det første sikre kvaliteten på guiding, og ikke minst bidra til rekrutteringen av guider rundt om i landet, også med fokus på yngre folk. En slik utdanning kan gi spennende muligheter, for eksempel kan det være aktuelt for unge å skaffe seg sommerjobb rundt omkring i landet, redegjør Bredby. Utdanningen skal være oppe å gå i år. Han bekrefter også tendensen om at egne innbyggere langt oftere enn tidligere benytter seg av sine lokale guider.

– Utdanningen er en boost for guideyrket. Vi som er guider har et slags slagord, at om du er på en guidet tur, så er det vi som tar ansvar for gåsehudfølelsen!