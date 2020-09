Politikerne vil ikke utrede ny bompakke

Bompengedebatten i Drammen har blusset opp igjen de siste dagene. Årsaken er et brev fra samferdelsesminister Knut Arild Hareide, der han fastlår at regjeringa ikke er prinsipielt imot byvekstavtaler uten bompenger - men at de mener det er vanskelig å oppnå nullvekstmålet (at all trafikkvekst skal skje ved bruk av kollektivtransport, altså nullvekst i biltrafikken) uten bompenger.

Rådmann Elisabeth Enger la i formannskapsmøtet tirsdag fram et råd som følge av det brevet. Det er et råd fra styringsgruppa i Buskerudbyen: de mener det må gjøres en ny utredning av hvordan nullvekstmålet kan oppnås, uten bompenger.

Kan utrede bompenger senere

Men anbefalingen fastslår også at «Når resultatet av denne utredningen foreligger vurderes det om andre alternativer skal utredes, herunder alternativer med former for bompengefinansiering.»

Med andre ord: hvis utredninga viser at det ikke går an å oppnå nullvekstmålet uten bruk av bompenger som virkemiddel, så vil man starte en ny utredning om hvordan målet kan oppnås - der bompenger er et alternativ. Denne formuleringa ble vedtatt av formannskapet.

Rådet fra rådmannen innebærer også bompenger kan være et alternativ i enkeltprosjekter.

Stor diskusjon

Saken førte til stor debatt i salen. Flere, blant annet SVs Rune Kjeldsen, MDGs Ståle Sørensen og KrFs Trond Johansen uttrykte alle at de mener nullvekstmålet ikke kan oppnås uten bompenger.

- Ingen andre kommuner har fått det til, påpekte varaordfører Sørensen.

Men de støttet rådmannens anbefaling.

Høyres Fredrik Andreas Haaning sa han mente rådmannens anbefaling om å prøve uten bompenger var positivt. Men han var negativ til det han oppfatta som nytt:

- Men jeg oppfatter at det nye vedtaket åpner for utredning av bompenger, sa han. Høyre valgte likevel å støtte forslaget fra rådmannen.

- Biltrafikken går ned uansett

Frps Ulf Erik Knudsen mener ingenting tilsier at nullvekstmålet ikke kan oppnås uten bompenger.

- Bilparken skiftes ut med elbiler. Samtidig kommer alle nye byggeprosjekter nå med for få parkeringsplasser, så bilbruken vil gå ned, sa han.

Han ønsket at formannskapet skulle avvise muligheten til å utrede løsninger med bompenger om man konkluderer med at nullvekstmålet ikke kan nås uten bompenger, men dette forslaget ble ikke vedtatt.

Sørensen i MDG kom med et eget forslag om å legge til en setning om at en løsning med bompenger også skulle utredes. Det fikk heller ikke flertallets støtte.