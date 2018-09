Lokale nyheter

Tre store konteinere står plassert ved turstien langs Fjordparken, omtrent akkurat på grensen mellom Drammen og Lier. Men det er ikke skrapmetall eller tømmer som møter publikum.

– Konteinerne rommer kunst, forteller Nina Guzman Toft, kulturrådsgiver i Lier kommune.

I den ene konteineren vises planene for Fjordbyen, og i de to andre blir det kunstutstillinger. Disse åpnes på søndag, og vil stå åpne for publikum fram til 4. november.

Familiedag

Søndag 23. september klokken 12 inviterer Lier kommune til kunståpning og familiedag på Lierstranda.

– Hvordan skal Fjordbyen bli, og hvordan kan den bidra til å styrke regionen vår? Dette er spørsmål vi i kommunen ønsker innspill fra innbyggerne på, og som vi ønsker engasjement rundt. Kunstprosjektet her på Lierstranda er en del av dette, og publikum kan vente seg mer, også etter høstens utstillingsperiode, informerer Nina Guzman Toft som selv også er utøvende kunstner.

Kunst av forsøpling

Onsdag denne uka var to av kunstnerne i full gang med monteringen inne i en av konteinerne, Pippip Ferner fra Asker og Christine Istad fra Bærum.

Ferner har engasjert seg i problematikken tilknyttet forsøpling av havet, og utstillingen hun gjør sammen med Lier-elevene er laget av plast de har funnet i naturen.

– Vi fokuserer på miljø og forsøpling, samtidig som elevene får brukt fantasien til å lage noe ut av gammel plast, dette prosjektet kombinerer mange ting, forteller Ferner som er opptatt av bevisstgjøring rundt forsøpling og livet under vann.

– Det skal ikke være pent, og er det heller ikke. Å jobbe med plast på denne måten stimulerer til fantasi. Og det er viktig for oss at elevene ser hvor søpla kommer fra, hva det er. Dessuten er det ikke noe pekefinger med i bildet.

Visuell plast

De to kunstnerne er tilknyttet Guerrilla Plastic Movement, en aksjonsgruppe som arbeider for en plastfri verden gjennom visuelle, verbale og kunstneriske virkemidler. De vil også vil holde drop-in workshop for barn på åpningsdagen søndag. Plast har den siste tida oppslukt de to på mange måter.

– Vi klarer for eksempel ikke gå en tur lenger, uten å plukke opp plast, smiler Christine Istad.

I den andre kunstkonteineren vil kunstner og designer Alessandro Mendini stille ut signalverket fra Vestfossens sommerutstilling Contemporary Chaos.

Prosjektleder Nina Guzman Toft ser fram til åpningen av konteinerne på søndag, og har tro på at fjordbyen etter hvert vil bli fin.

– Kanskje kan dette bli møteplass og kunstarena i årene som kommer. Kunst og kunstnere kan bidra med alternative perspektiver når vi skal se framover og reflektere over hva slags samfunn vi vil ha.