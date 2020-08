Overholdt ikke smittevernet – fadderuka avsluttet etter to dager

– Det er jo studentene dette går ut over. De går glipp av veldig mye sosialt nå, og for en del vil det nok bli tyngre å etablere et sosialt nettverk her, sier fadderukesjefen.

Da han snakket med Dagsavisen Fremtiden for en drøy uke siden, var han fortsatt optimistist - og trodde det ville være mulig å komme gjennom alle arrangementene i fadderuka uten at det skulle gå ut over smittevernet.

Antibac var fordelt ut - så det virkelig monnet, også i området rundt Union Scene og barene de skulle besøke under bar til bar-runden. Studentene var delt inn i faste grupper på 20, som de skulle holde seg til hele uka - og det var utarbeidet et program for når gruppene kunne besøke hvilken bar. De ville også loggføre studentenes og faddernes oppmøte, så smitten lett kunne spores hvis noen ble syke.

Brøt reglene

Fadderstyret har jobbet med opplegget for fadderuka 2020 siden mars, da man skjønte at koronatiden kunne vise seg å bli langvarig.

– Så det er jo veldig trist å se at alt faller sammen på bare to dager. Riktignok var folk veldig flinke til å overholde smittevernreglene på tilstelningene vi arrangerte, men så ble det gjerne avholdt flere private arrangementer og fester etter at vårt program var over. Her var ikke folk like flinke - for å si det sånn. De overholdt ikke enmetersregelen og var gjerne i selskap med størrer grupper. Siden flere av deltakerne fortsatt var iført fadderskjorter, ble dette naturlig nok uansett assosiert med oss og skolen, forteller Wexal.

Fadderstyret kan ikke være med på absolutt alt selv, men ble kjent med bruddene på smittevernreglene ved at andre deltakere varslet om at det de mente var uskre forhold.

– Man skulle kanskje trodd at det vi bare kunne ha strammet opp dem det gjelder, men uten å ha oversikt over alle dette gjelder var vi bare nødt til å ta dette lite hyggelige valget om å avslutte hele uka.

Ukomfortable deltakere

Dette skriver Studentsamfunnet i Drammen og fadderstyret i pressemeldingen som gikk ut onsdag:

«Arrangementet i vår regi gikk helt uten problemer og med god tilrettelegging og tilsyn fra Union Scene. Vi så utover kvelden, etter endt quiz, at enkelte deltagere og grupper ikke klarer å overholde retningslinjene som er satt fra både oss og nasjonalt. Enkelte deltagere utrykker og at de ikke har følt seg komfortable i disse situasjonene. På bakgrunn av dette ønsker ikke vi å legge til rette for samlinger og arrangementer som skal sette den nasjonale dugnaden ytterligere på prøve. De resterende dagene som var planlagt skulle vært arrangert i og rundt bykjernen og vi ønsker ikke dette når retningslinjene ikke overholdes.»

De forsikrer videre om at fadderne har fått beskjed om ikke å bruke fadderskjortene - eller eventuelt lever dem inn. Så om noen framover blir sett iført oransje t-skjorter det står fadder på, er dette ikke i regi av fadderstyret.