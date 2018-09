– Ønsker aktivitet

Lokale nyheter

– Dette er noe vil har ønsket lenge, og vi er veldig gira! Kunstgeist er enten en kunstsamtale med kunstnere fra Buskerud, eller det er et foredrag – foredragsholder kan godt være hentet fra andre steder enn vårt distrikt, forteller, Jasmina forteller Jasmina Kemura, som er utstillingsansvarlig ved Buskerud Kunstsenter.

Kunstgeist skal være et lavterskeltilbud, det varer i en times tid, det er gratis og man trenger ikke melde seg på for å komme.

– Man trenger ikke ha noen forkunnskaper, men det er jo greit å være litt interessert i kunst, da. Sammen med Marte Grette er Jasmina Kemura ansvarlig for det nye prosjektet Kunstgeist som har premiere torsdag 27. september i lokalene til Buskerud Kunstsenter på Union. Og selv om det er kunstsentrets lokaler som oftest skal huse Kunstgeis er det ikke låst på noen som helst måte forteller de to. Et av de andre stedene som Kunstgeist skal arrangeres, er på Drammens Museum, i forbindelse med Novemberutstillingen i desember.

Når man ser og opplever kunst vites vanligvis ikke prosessen dit – tankene og følelsene som ligger bak. Hva skjer i kunstnerens tankeverden? Hva har han eller hun på hjertet og hvorfor ble det akkurat sånn, hva ønsker han eller hun å fortelle, berøre eller vise? Det er noe av dette som Kunstgeist skal gi publikum svarene på.

Førstemann ut er Modum-kunstner Bjørn Båsen. Han var blant annet aktuell med to store verk under årets utstilling på Blaafarveværket.

– Høstens program inneholder kunstnersamtaler og foredrag der folk kan lære mer om samtidskunst, informerer Marte Grette, og legger til at alle arrangementene er åpne for alle og at prosjektet er et samarbeid med Buskerud Bildende Kunstnere.

Jasmina Kemura tror Kunstgeist vil bli godt mottatt.

– Vi ønsker å bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet lokalt og nasjonalt, og tror at Kunstgeist kan inspirere, gi faglig påfyll og være en sosial møteplass.