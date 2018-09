Også jeg har gått veien til Damaskus

Lokale nyheter

Av Nils Johan Rønniksen

Etter tre måneders FN-tjeneste i Gaza, skulle en gruppe av oss dra på permisjon til Beirut. Vi gledet oss, Beirut hadde alt, byen var den gang det kulturelle og økonomiske sentrum i Midtøsten. Vi skulle flys opp til Beirut med Middle East Airlines. Ruta ble lagt langt ut over Middelhavet – vi måtte ikke komme inn over Israels luftterritorium.

Flyplassen i Beirut var travel med mellomlandinger for flyrutene til India, Australia og Det fjerne østen. Her så vi for første gang passasjerfly med jetmotorer, det var det britiske Comet. Permisjonssentret lå oppe i fjellet i Brumana. Hotellene hadde jukebokser, moderne den gang. Populæreste slager var Chris Barbers Petite Fleur, en behagelig og rolig melodi som jeg fremdeles liker å høre.

Det første vi gjorde når vi kom ned til byen neste dag, var å gå på restaurant og bestille melk. Det hadde vi ikke smakt siden vi forlot Norge. Jeg kan ikke huske at vi noen gang så kuer i Gazastripa, men sauer, geiter, esler og dromedarer var det nok av.

Beirut svarte til forventningene, særlig sentrum med Place de Canon. I en sidegate til Helgenplassen lå gullsmedforretningene. Gullgata ble den kalt, der kunne du handle trygt; en vanlig «giftering» i gull kostet 40 kroner, sølv var veldig billig. Gullet var mer rødlig enn hos oss og inneholdt mer gull i legeringen enn våre 585 promille.

I forretningene ellers ble du traktert med brennsterk kaffe i mokkakopper. Jeg syntes det var litt strevsomt med all prutingen, det hadde vært enklere med «fixed prices». På frihavna var det tepper å få kjøpt, men det hadde vi ikke råd til.

Folk var meget vennlige og satte tydelig pris på oss i FN-styrkene. Når jeg var ute og gikk en tur oppe i Brumana, hendte det nesten alltid at jeg ble invitert inn, «come and eat with us». Det ble arrangert dansetilstelninger og de lokale damene som stilte opp hadde alltid med seg anstand, gjerne en mor eller en bror. De var kristne, snakket godt engelsk, flytende fransk. For disse kvinnene var drømmelandet Frankrike, de ville gjerne dit for å jobbe eller studere. Eller kanskje bosette seg der. De vakre og flotte kvinnene satte kanskje pris på oss blonde og blåøyde nordboere, vi var vel så annerledes. Det oppsto kortvarige kjærlighetsforhold; vi hørte rykter om at et forhold hadde endt opp med ekteskap. Det fantes andre kvinner også nede i byen som ikke opptrådte med anstand. Disse kvinnene holdt de fleste av oss seg langt unna.

Vi besøkte nattklubber, både orientalsk og europeisk orienterte. På de orientalske holdt saudisjeikene seg og lignet til forveksling Aukrusts Ben Reddik Fy Fasan: solbriller, riktig hodeplagg, med colaflaske, verdige, fornemme, sikkert søkkrike. Bilene deres sto utenfor; Cadillac, Rolls-Royce.

En av gutta ble praiet av en drosjesjåfør og tilbudt sightseeingtur til Damaskus. Drosja tok seks passasjerer og turen kostet et par hundre kroner. Vi slo til, sa fra til senterledelsen at vi neste dag tok oss en tripp til Damaskus. Var vi ikke ute i den store verden kanskje? Vi dro tidlig, skulle jo langt av sted. Først måtte vi over Libanon-fjellene. Vi drakk kaldt vann i fjellbekkene, deilig etter alt det kokte vannet i Gaza. I Becadalen besøkte vi den romerske ruinbyen Baalbek. Vi krysset grensa til Syria i Antilibanonfjellene, kjørte over en brennvarm ørkenslette ned til den store oasen Damaskus.

I Damaskus’ basarer følte vi virkelig at vi var i Østen. Et myldrende liv, lukter, lyder, stemning. Alt kunne vi få kjøpt der, damaskduker, brokadeduker, sølvarbeider. Vi fikk et overraskende møte med bibelhistorien vi kjente fra skolen: vi fikk vite at vi gikk den samme veien, gata, som kristenforfølgeren Saul hadde gått for 2000 år siden. Det var Saul som så Jesus i et syn og hørte ham si: «Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg?» Dette førte til en total omvendelse. Han ble den største kristne misjonær verden har sett. Han tok navnet Paulus og ble kjent i den kristne verden som den store brevskriveren. Hans brev er gjengitt i Bibelens Nye testament. «Å gå veien til Damaskus» betyr overført at en bryter totalt med det en har stått for tidligere.

Jeg minnes fremdeles de fløyelsbløte kveldene på altanen på Hotell Belvedere i Brumana, 800 meter over Beirut. Tusener av lys. Perfekt bakgrunnsmusikk fra jukeboksen med Chris Barbers orkester: Petite Fleur. Små blomster.