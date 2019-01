– Jeg håper flest mulig skjønner hvilke muligheter de får ved å benytte seg av dette tilbudet, for det betyr at selv om du ikke vil fortsette på studiespesialiserende så behøver du ikke å starte på nytt. Hvis du har fullført og bestått Vg1 stud.spes. har du allerede dekket opp for alle fellesfagene i Vg1 og Vg2 yrkesfag. Dermed kan du velge Vg2 Byggteknikk i andreklasse, og likevel gå ut av videregående samtidig med dine jevnaldrende, forteller rektor ved Åssiden videregående Ann-Mari Henriksen.

Dette er den første skolen i Buskerud som innfører det nye utdanningsløpet, etter at Utdanningsdirektoratet åpnet for muligheten i fjor sommer. Dette innebærer også at skolen må utarbeide en læreplan for det nye faget; yrkesfaglig opphenting. Siden elevene som kommer fra studiespesialisering er ferdige med fellesfagpensumet for yrkesfag, frigjøres 196 timer. De skal brukes til å innhente yrkesfagelevene i programfag. Dermed vil disse elevene bruke hele andreklasse til praktiske programfag og yrkesfaglig opphenting.

Flere muligheter

Henriksen, som lenge har ment at skottene mellom studiespesialiserende og yrkesfaglig utdanningsløp har vært for tette, har stor tro på det nye tilbudet.

Hun vil også gjerne avlive myten om at det er stud.spes. som gir flest muligheter.

– Mange foreldre tror gjerne det, fordi det gir studiekompetanse. En rapport fra 2014 viser derimot at nesten en av fire ikke går videre på universitet eller høyskole etter studiespesialiserende. De har brukt opp ungdomsretten sin til videregående, og uten verken fagbrev eller høyere utdanning er det ikke lett å få jobb, sier rektoren.

Ifølge henne er desto flere dører åpne for dem som velger yrkesfag. Etter bare to år på skolen kan man få lønnet lærlingplass, og etter to år i lære kan man avlegge fagprøve og bli fagarbeider med god lønn. Som kjent er det stor mangel på fagutdannede i flere bransjer, som for eksempel bygg og anlegg og helse og omsorg. Og skulle man senere ønske seg høyere utdanning, kan man når som helst ta påbygg til generell studiekompetanse.

Også avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk Morten Chr. Nilsen er begeistret for den nye utdanningsveien. Han forteller at de i første omgang rigger for å kunne ta imot 15 elever, fra hele Buskerud, men at tilbudet vil kunne utvides etter hvert – både med flere yrkesfaglige utdanninger og antall elevplasser, hvis tilbudet blir populært.

– Og vi kan nesten garantere at alle får læreplass, så sant de har bestått og ikke har for mye fravær. I hvert fall har alle som går i Vg2 byggfag nå fått læreplass. Vi har et veldig godt samarbeid med flere rause og gode arbeidsgivere i Buskerud, og mange ser naturlig nok på det å ta inn lærlinger som en viktig rekrutteringskanal, sier Nilsen.

Både han og rektor Henriksen jobber nå med å informere alle de videregående skolene i fylket om det nye skoleløpet på Åssiden. For alle som nå måtte tenke at de gjerne vil starte på dette til høsten, må søke innen ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole, det vil si 1. mars.

Stortrives

– Jeg kjenner mange på stud.spes. som gjerne skulle ha bytta til yrkesfag, men så vil de ikke starte helt på nytt igjen, forteller en av elevene på Vg2 byggteknikk – overflatebehandling.

Inne i den store hallen i D-bygget på Åssiden videregående, har byggfagelevene snekret småhytter, lekestuer, olabiler og en hel rekke mindre rom, med vegger tak, gulv og inngang.

I ett av disse små avlukkene jobber Matilde Eystø (18) og Einrid Andre Mæhlum (17) med å flislegge to av veggene. Begge anbefaler byggfag på det varmeste – ikke minst for jenter.

– Jeg var lei av å bare sitte i et klasserom og trengte å gjøre noe mer fysisk. Dette trives jeg veldig godt med, det blir helt annerledes, forteller Eystø, som vil bli tømrer.

Hun innrømmer dog at det krevdes en smule overtaling – for å få foreldrene til å skjønne at dette var riktig vei for henne.

For Mæhlum, som har mange familiemedlemmer i samme bransje, var bygg og anlegg derimot alltid planen.

– Min drøm er å bli byggmester. En stor en, ler han.