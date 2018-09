Nådde endelig målet

Lokale nyheter

Lars Erik Moen (46)

Systemutvikler fra Drammen som tirsdag nådde fram til sitt endelige mål Nordkapp etter å ha gått hele Norge på langs.

Hvordan har det vært å gå fra Lindesnes til Nordkapp?

– Det har vært veldig gøy. I starten var det slitsomt, og jeg holdt på å gi opp et par ganger, men etter hvert som kroppen fungerte bedre og ruta kom mer og mer i orden, gikk ting av seg selv. Det ble en tredelt tur av praktiske årsaker. Jeg startet 12. mars på Lindesnes, og underveis i første etappen smeltet snøen under beina mine. Jeg så ingen grunn til gå langs europaveien videre, så jeg stoppet ved Storlien, endestasjonen på Meråker-banen, like over svenskegrensa fra Trøndelag, kom hjem rundt 19. april og tok toget oppover igjen på 17. mai, og fortsatte turen der jeg slapp med sommerutrustning. Jeg fortsatte å gå helt fram til sankthansaften 23. juni. Da hadde jeg kommet fram til Dividalen i Troms. Det var en kjempetur med kjempevær. På deler av turen hadde jeg følge av en annen kar som var i samme ærend som meg, og så kom en kamerat som avløste ham og slo følge med meg videre gjennom deler av Troms.

Hvorfor reiste du hjem enda en gang?

– Fordi jeg hadde litt forpliktelser knyttet til ferie og til og sønnen min som hadde konfirmasjon. 9. september dro jeg opp igjen, og siden har jeg gått hardt nordover på en kjempetur. Jeg har gått sammen med flere andre som går i samme ærend, men vi har alltid skilt lag underveis fordi alle har forskjellige turplaner. De siste dagene har vært veldig bra. Jeg gikk langs E1, en rute som starter på Sicilia og går hele veien til Nordkapp. På Magerøya kom jeg til Vannfjordhytta, Norges nordligste turisthytte, i storm. Det var vind og regn og kaldt, men når jeg fikk fyrt opp i ovnen, ble det varmt og godt og en helt spesiell stemning. Den siste biten fikk jeg eskorte av tre havørner.

Hvordan føltes det å komme fram og å være ferdig med et så omfattende prosjekt?

– De par siste dagene før jeg kom fram tenkte jeg mye på det. Jeg tenkte på at noen sier at de føler tomhet når de kommer fram, men jeg gjorde ikke det. Da jeg kom fram tenkte jeg «her kan det ikke være». Det snødde sidelengs. Men jeg har ikke hatt en sorg over at det nå er over – jeg er egentlig bare glad for det. Kona sa at jeg kanskje trenger noen dager på å komme ned igjen etter turen, men jeg reiste rett på jobb.

Er dette noe du bare gjør én gang i livet, eller kan du tenke deg å gjøre lignende prosjekter igjen?

– Jeg tenkte underveis at jeg må nesten reise opp og gå tilbake en gang. Men da jeg kom fram på tirsdag tenkte jeg at det kanskje holder. Det er ikke godt å si hva som skjer om fem år, men jeg vil gjerne dra tilbake og utforske noen av områdene jeg har gått i. Går jeg andre veien så ser jeg noe helt annet. Du får sola i ansiktet, mer enn du får den i ryggen.

Hva var høydepunktene og hva var de verste øyeblikkene på turen?

– Når det gjelder høydepunkter husker jeg veldig godt da vi gikk i Narvikfjellene og kom til en turisthytte som heter Røysvatn. Du finner ikke et finere sted på jord. Der hadde de vedfyrt badstu, og fantastisk utsikt, selv fra utedoen. Og siste delen langs E1-ruta, når du går utover Porsangerhalvøya og kommer ned mot fjorden. Der er det helt utrolig flott. Når det gjelder nedturer fikk jeg det litt mot slutten når jeg kom til havet og fikk se all søpla som er skylt i land. Det er enorme mengder plast – det er mer plast på stranda enn det er stein enkelte steder, du vil ikke tro det når du ser det. Det var en skikkelig nedtur. Jeg ble lei meg og trist og synes det var litt tungt. Jeg har de tankene fortsatt. Bildene av søpla som flyter og havørnene som kretser over var en veldig stor motsetning.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har lest masse bøker. I arbeidssammenehng er det «The Mythical Man-Month» av Fred Brooks. Han eksemplifiserer hvordan prosjekter kan gjennomføres, og det hender ofte at jeg refererer til den. En annen bok jeg har tenkt mye på er «The Martian». Jeg ble utrolig fascinert av den, og la den ikke fra meg før jeg var ferdig med den.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er selvfølgelig forholdet til kona og sønnen min. Jeg blir lykkelig av å tenke på dem.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har kanskje litt for lett for å være egoistisk. Det var kanskje litt egoistisk å reise vekk fra familien i tre måneder.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi.